А вы знали? Первым профессиональным фотографом в Нижнем Тагиле был англичанин

Ещё в начале 1960-х на углу улиц Тагильский Криуль (Черных) и Фрунзе стоял большой дом с красивыми лепными наличниками на окнах. Старожилы Выи знали, что в нём жил первый в истории Нижнего Тагила профессиональный фотограф Генри Инглис.

Генри Инглис — племянник английского лорда сэра Джона Инглиса — был дипломированным инженером-металлургом, влюблённым в кузнечное дело и... фотографию. В 1853 году его познакомили с известным русским заводчиком Анатолием Николаевичем Демидовым, и спустя три года Генри получил от него приглашение поработать на Нижнетагильских заводах. Согласно договору, мистер Инглис должен был проработать на демидовских предприятиях 5 лет за годовой оклад 1500 рублей серебром. Кроме этого, англичанину предоставлялась квартира и 300 рублей ассигнациями на дорожные расходы.

По окончании контракта Генри Инглис передумал уезжать в Великобританию и решил заняться бизнесом. Он купил дом на углу улиц Максимильяновской и Тагильский Криуль и оборудовал в нём фотосалон — первое такого рода заведение не только в Нижнетагильском посёлке, но и во всём уезде. Предприимчивый британец съездил в Англию, закупил фотоаппаратуру и расходные материалы и заказал факсимиле своего заведения — опоясанную ремнём с пряжкой надпись на латинице: «Henry Inglis. Photographer, Nigney Tagil». Позднее это факсимиле перекочевало на паспарту, которые мастер заказывал в Европе.

По воспоминаниям современников, иноземный фотограф был высоким, полным и добродушным человеком. Он плохо говорил по-русски, но любил русскую кухню, особенно грибную юшку и сбитень. Известно, что фотосалон мистера Инглиса начал работать в первой половине 60-х годов XIX века, а услуги, оказываемые мастером, были довольно дороги. Снимались на портрет у него в основном люди состоятельные: заводские приказчики, инженеры, земские чиновники, врачи, купцы. Последних англичанин почему-то не особо жаловал. Тем не менее его бизнес процветал и приносил неплохой доход.

Когда Генри Инглис покинул Нижнетагильский посёлок — неизвестно. Как неизвестна и его дальнейшая судьба. Одни говорили, что он вернулся в Англию, где его ждало наследство, другие, что мастер осел в Париже, который на рубеже XIX и XX веков считался Меккой европейских фотографов.

Его дом простоял на своём месте вплоть до конца 1960-х годов, а с началом активной застройки этого района Выи был безжалостно пущен на слом. Сейчас на его месте стоит дом № 30 на улице Фрунзе.