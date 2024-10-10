А вы знали? Первые вендинговые автоматы появились в Нижнем Тагиле в 1960 году

А вы знали, что наш город всегда шёл в авангарде отечественной моды, в том числе и в области общепита?

Стоило появиться какому-нибудь новшеству в Москве или Ленинграде, как его тут же старались внедрить в Нижнем Тагиле. Касалось это, как новых продуктов, так и новых форм обслуживания покупателей. Особенно много таких ноу-хау стало появляться после поездки в 1936 году министра торговли СССР Анастаса Микояна в Америку: рецепты мороженого, полуфабрикатов из индейки, «советских гамбургеров» — булочек с котлетой; идеи «стоячих» кафетериев, сосисочных, и многое другое. Идею «кафе-автоматов» тоже привёз из Соединённых Штатов Анастас Иванович. Первая автоматизированная закусочная открылась в Москве в 1955 году. В 1958-м закусочная-автомат появилась в Свердловске, а через два года — в Нижнем Тагиле. Молодые тагильчане, заставшие ещё работу пельменной на углу Строителей и Октябрьской Революции, не знают, что поначалу в этом помещении находилась закусочная-автомат.

От обычных закусочных, которых в 50–60-е годы было полным-полно, это заведение общепита отличалось тем, что выдача готовых блюд и напитков происходила без непосредственного участия человека. Заготовленные заранее салаты, супы, вторые блюда, выпечку и напитки покупатель забирал сам в автоматическом шкафу, опустив в щель монетоприёмника набор монет на нужную сумму. Здесь можно было купить чай, кофе, какао, пиво, газировку, вино, бутерброды, бульон, 2-3 вида салатов и вторых блюд, сладкую выпечку. В остальном закусочные-автоматы не отличались от обычных «предприятий быстрого приёма пищи» ничем.

Первыми оценили удобство закусочных-автоматов любители алкогольных напитков. Поэтому уже через два года из автоматизированных закусочных убрали автоматы с пивом и вином. Их заменили автоматами с молочными коктейлями и мороженым.

Закусочные-автоматы стали постепенно исчезать уже в 1964-м, после смещения главы советского правительства Никиты Хрущёва. И хотя никаких указаний «сверху» относительно закусочных-автоматов не было, заведения этого типа повсеместно начали перепрофилировать в пельменные, блинные, шанежные и пончиковые. Оказалось, что закусочные-автоматы были убыточными, так как требовали большее число кухонных работников и обслуживающего персонала, что в условиях плановой экономики и государственного регулирования цен приводило к снижению прибылей.