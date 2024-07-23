А вы знали? Первое мороженое появилось в Нижнем Тагиле в 1935 году, а в 1960-е эскимо местного хладокомбината было признано лучшим в СССР

История советского мороженого началась с визита наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна в США, где он впервые попробовал это холодное лакомство. Мороженое настолько понравилось Микояну, что по возвращении в Союз, он загорелся идеей наладить производство мороженого по всей стране. В 1931 году Народный комиссариат продовольствия СССР издал директиву: развернуть производство мороженого во всех городах Советского Союза. Сам Микоян в статье, опубликованной в газете «Правда», писал: «Мороженое следует и можно сделать массовым продуктом питания, выпуская его по доступным ценам».

Выход директивы совпал с открытием в Нижнем Тагиле городского холодильника: трёх огромных морозильных камер, которые предназначались для хранения скоропортящихся продуктов для госрезерва — мяса, рыбы, масла и сыров. В том же году нашему городу были выделены средства на постройку собственного цеха для производства и хранения мясных и рыбных полуфабрикатов и в 1935 году этот цех вступил в строй. Тогда же городские власти решили развернуть на одном из участков цеха производство мороженого.

Из Москвы была получена рецептура трёх сортов мороженого — сливочного, фруктового и крем-брюле, со Свердловским хлебокомбинатом был заключён договор о поставке вафельной основы (мороженое тех лет не имело бумажных или вафельных стаканчиков — порция помещалась между двумя вафельными пластинами или вощёными листочками бумаги). Были закуплены мобильные лотки-холодильники и униформа для продавцов мороженого и летом 1935 года в Центральном (Ленинском) районе города заработали первые десять передвижных торговых точек по продаже мороженого. Отпускалось оно порциями в 50 граммов, одна порция стоила от 30 до 50 копеек. Но уже через 3-4 года мороженое повсеместно начали отпускать в бумажных стаканчиках и уже в двух расфасовках — 50 и 100 граммов. Появились новые сорта — с орехами, с ягодами, с сиропом, с шоколадной крошкой, с кофе, пломбир, эскимо и мороженое без молока — так называемый фруктовый лёд. В Нижнем Тагиле ряд сортов мороженого долгое время не производили из-за дефицита компонентов. Например, мороженое с шоколадной крошкой и с фруктовыми сиропами появилось только после того, как в 1945 году заработала Нижнетагильская кондитерская фабрика. До этого основными сортами тагильского мороженого были сливочное, ореховое (с кедровыми орешками), фруктово-ягодное (с вялеными лесными или садовыми ягодами), и с изюмом, который привозили на Урал из республик Средней Азии и Закавказья. Орехи и ягоды поставлялись артелями Нижнетагильской заготовительной конторы. Любопытно, что выпуск мороженого в Нижнем Тагиле не прекращался даже в годы войны. Тогда же сливочное мороженое уступило место молочному, которое было дешевле в производстве. Молочное мороженое оставалось самым доступным для юного покупателя, на протяжении 40 лет его цена не превышала десяти копеек за 100-граммовый стаканчик. Продавалось мороженое не только в стаканчиках, на вынос, но и в кафе и ресторанах. Обычно в заведениях общепита предлагалось молочное мороженое или пломбир. При этом подавалось оно с различными фруктово-ягодными сиропами, а вес порции составлял 130-150 граммов.

В 1960-х годах эскимо Нижнетагильского хладокомбината получило диплом I степени и золотую медаль ВДНХ и наряду с тагильскими настойкой «Боровинкой» и конфетами «Птичьим молоком» стало очень востребованным товаром в гастрономах Москвы и Ленинграда.

В 1970-х и 1980-х годах доли продаж мороженого в Нижнем Тагиле распределялись следующим образом. Самым покупаемым было молочное мороженое — 35% (очевидно, немаловажную роль здесь сыграл фактор дешевизны), 22% продаж приходилось на пломбир, 15% на эскимо, которое выпускалось в недостаточном количестве из-за дефицита шоколада, а оставшиеся 28% делили между собой крем-брюле, шоколадное, фруктовое и томатное мороженое.

Ходят слухи, что рецептура томатного мороженого тоже родилась в Нижнем Тагиле. В её состав входили: яблочно-томатное пюре, сахар, агар, лимонная кислота и вода. Необычную новинку представили на ВДНХ, но она не произвела впечатления на специалистов. Томатному даже не хотели присваивать ОСТ (отраслевой стандарт) и казалось будущего у этого сорта мороженого нет. Но продуктом неожиданно заинтересовались в Министерстве торговли Украинской ССР и в скором времени томатное мороженое появилось на прилавках украинских магазинов, а затем и на Урале.