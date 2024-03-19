А вы знали? Первое цирковое представление в Нижнем Тагиле состоялось в 1905 году с выступления китайских гимнастов, в разные годы в город приезжали Иван Поддубный, «Карандаш», Юрий Никулин и другие известные артисты

Первое цирковое представление состоялось в Нижнем Тагиле в 1905 году. Тогда в город приехала труппа китайских цирковых гимнастов и дала несколько представлений под открытым небом. С тех пор Нижний Тагил каждый год посещали по 3-4 цирковые труппы, выступления которых неизменно собирали большое количество зрителей. Видимо, поэтому в 1923 году одним из первых наказов избирателей депутатам горсовета была просьба построить здание цирка. И в 1931 году здание городского цирка распахнуло свои двери для публики.

Оно было построено между двумя скверами — Комсомольским и им. Красной Армии, примерно на том месте, где сейчас находится Театр кукол. Зрительный зал имел два ряда партера, вместительные ложи, буфет, где шла бойкая торговля прохладительными напитками. Цирк мог вместить от 2500 до 3000 зрителей. В 1930-е годы в здании цирка выступали такие всемирно известные цирковые артисты, как иллюзионисты Кио и Клавдия Карасик, гипнотизёр Григорий Гутман, дрессировщик Владимир Дуров, борцы Иван Поддубный и Николай Жеребцов.

В годы Великой Отечественной войны цирк хотели закрыть, так как городские власти не имели средств для содержания и отопления здания в осенне-зимний период. Сделать это не позволил директор завода № 183 Юрий Максарёв, который был поклонником циркового искусства. Он обеспечил цирк углём и собрал из заводских пенсионеров ремонтно-строительную бригаду, которая следила за состоянием здания. В годы войны на арене тагильского цирка выступали эстрадные артисты Вольф и Аида Мессинги, клоун Михаил Румянцев (Карандаш), дрессировщики Александр и Мария Корниловы, а в первые послевоенные годы — молодые Юрий Никулин, Ефим Березин, Борис Сичкин и Юрий Тимошенко, дрессировщик и цирковой наездник Али-бек Кантемиров.

Это здание цирка прослужило городу 30 лет и сильно обветшало. В 1953 году его снесли. Цирковые труппы продолжали приезжать в наш город, устраивая представления в шатрах-шапито, которые устанавливались в разных местах города: у ДК НТМК, на пустыре на месте бывшего Входо-Иерусалимского храма, рядом с горно-металлургическим техникумом.

Цирк-шапито на месте торгового техникума, 1963 г. (фото: Юрий Воронин / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//V-Tagil-priehal-cirk-1963-god.-Foto-arhiv-Jurij-Voronin.-kopija.jpg)

В начале 1960-х годов руководство НТМК решило построить для гастролирующих цирковых коллективов постоянное здание. Инициатива принадлежала тогдашнему директору предприятия Сергею Владимировичу Макаеву. Цирк-шапито был построен на территории ПКиО ДК НТМК и проработал до 1975 года.

Цирк-шапито в ПКиО НТМК (фото Игоря Аминова / с разрешения автора)

Строительство нового здания цирка было включено уже в первый послевоенный план развития города в 1947 году, но только в 1969-м на месте будущего комплекса зданий начались работы. Строили цирк буквально всем городом — каждое тагильское предприятие внесло свою лепту в его возведение. Кроме главного здания, где проходили представления, новый цирк имел помещения для содержания животных, мастерские для изготовления и ремонта реквизита, современные, оборудованные по последнему слову техники гримёрные. Было построено и общежитие для артистов. Новый цирк был открыт 6 апреля 1975 года — состоялось представление для всех, кто был причастен к строительству нового здания.

Новое здание цирка (фото И. Филатова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/fototagil-1960-1990-gody//193-Cirk-1975-god.-Avtor-Filatov-I.M..jpg)

В 1970-х в новом тагильском цирке выступали такие прославленные артисты, как дрессировщики Куклачёв, Филатовы, Запашные, иллюзионист Илья Символоков, клоуны Константин Берман, Габдулхак Гибадуллин и другие. Выступали на арене нового цирка и участники самодеятельных цирковых коллективов Тагила: ДК УВЗ, ДК НТМК, городского Дома пионеров. А также артисты их других сфер искусства, например, известные эстрадные коллективы: ВИА «Самоцветы», «Пламя», «Ариэль», в 1989 году в цирке выступал легендарный рок-музыкант Виктор Цой. А ещё приезжала необычайно популярная одно время в СССР семья Берберовых и их воспитанники лев и пума. В 2015 году здание было поставлено на капремонт и реконструкцию, которые продолжались два года. 23 сентября 2017 года обновлённый цирк открыл свои двери для зрителей.