А вы знали? Пчеловодство в Нижнем Тагиле насаждали Демидовы, несмотря на сопротивление местного населения, а первые пасеки появились здесь только в конце XIX века

До второй половины XIX века жители уральских заводов занимались только бортничеством — собиранием мёда и воска диких пчёл. Бортников было мало, даже не в каждом селе, не говоря уже о деревнях. На рынках мёд стоил дорого. В Нижнем Тагиле мёд был в основном привозным, из Уфимского уезда.

В то же время известно, что в 1765 году Прокофий Демидов издал книжку «Об уходе за пчёлами», а в 1771 году Никита Акинфиевич прислал её в Тагил с письменным указом приказчикам «завести в заводе ульев изрядное число». Выполнили ли управляющие наказ хозяина — неизвестно, но мёд на Урале по-прежнему оставался дорог. Вторую попытку организовать производство мёда в своих уральских владениях предпринял Николай Никитич Демидов в 1812 году. Однако и в этот раз всё ограничилось письмом к управляющему и отпиской последнего, что «в куренях на Чёрном Истоке полторы дюжин бортей заведено, да в Утке ещё десяток, а дают оные двух пудов мёду на круг». На деле же ни одного улья не было построено, а два пуда мёда сдали три уткинских крестьянина, промышлявшие в свободное время бортничеством.

Чем было вызвано такое отношение местных жителей к новой инициативе, можно только предполагать. Возможно, разведение пчёл представлялось им делом хлопотным и довольно бессмысленным, ведь мёд можно просто взять в лесу или купить у бортника, вот и тормозили процесс всеми доступными способами. Ну и традиционный консерватизм и подозрительность ко всему новому могли сыграть свою роль, как в своё время не хотели русские крестьяне признавать картошку и властям потребовалось почти 100 лет, чтобы внедрить её производство в сельском хозяйстве.

Тем временем в 1812 году в нижегородских владениях Демидовых в селе Быковка Василий Львович Демидов (внук Прокофия Акинфиевича) завёл пасеку, где насчитывалось более 200 ульев. В Нижний Тагил идею пчеловодства вместе с особыми сортами картошки и выведенной в Быковке породой крупного рогатого скота привёз другой внук Прокофия — Платон Александрович Демидов, который не только занимался пчеловодством, но и популяризировал его, сотрудничая с журналами «Русский архив», «Вокруг света» и другими изданиями, где публиковал труды своего деда по разведению пчёл и сбору мёда.

Массового характера пчеловодство тогда на тагильской земле не получило, но разведением пчёл уже во второй половине XIX века стали заниматься некоторые известные тагильчане: строитель церкви Александра Невского Дмитрий Петрович Шорин, земский врач Пётр Васильевич Кузнецкий, заводской архитектор и учитель черчения Кирилл Алексеевич Луценко. Появились пасеки в сёлах Николо-Павловское и Покровское. В период с 1910 по 1916 год на рынках заводов Нижнетагильского горного округа продавалось по 12–15 пудов местного мёда. Развитие пчеловодства было прервано Гражданской войной на Урале. Только в 1937 году пасеки вновь стали появляться в подсобных хозяйствах ОРСа Высокогорского рудоуправления, ВМЗ, Ново-Тагильского завода. За период с 1940 по 1946 год в магазины, столовые, больницы и госпитали, школы и детские сады ими было поставлено более 10 тонн мёда.

Новый всплеск интереса к пчеловодству наблюдался в Нижнем Тагиле во второй половине 1950-х годов, когда в городе стало развиваться садоводство. Тогда горисполком выпустил специальное постановление, согласно которому тем садоводам, кто заведёт на своём участке не менее четырёх ульев, будут бесплатно отпущены из городского питомника по четыре саженца вишни, яблони, рябины черноплодной и гибридные сорта смородины, крыжовника и малины. А в 1964 году колхозам и совхозам Пригородного района были выделены средства на строительство пасек, затем спущен и государственный план по сдаче мёда в торговые организации Свердловской области. Правда, капризная уральская погода не всегда позволяла выполнять план, а с приходом перестройки пчеловодство и вовсе стало угасать. Продукция местных пасек перекочевала в сеть магазинов «Коопторг» и на колхозный рынок и со временем исчезла с прилавков магазинов.

По материалам: ГАСО, Демидов П. А. «Об уходе за пчёлами», СПб, 1878 г., Пакшина Н. А. «Нижегородские Демидовы», Новосибирск, 2024 г.