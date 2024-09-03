А вы знали? Парк имени Горького на Вые начался с пивзавода в конце позапрошлого века

История нынешнего парка имени Горького на Вые началась вовсе не с посадки деревьев, а с пивзавода, который в конце XIX века построил на углу Этапной и Тагильского Криуля молодой купец Николай Степанович Волков, сколотивший состояние на операциях с золотым песком. Женившись, Волков решил открыть бизнес, который стабильно давал бы хороший доход, и его выбор пал на торговлю пивом. Завод Николая Волкова начал производить несколько сортов пива, «кислые щи» (одна из разновидностей хлебного кваса) и дрожжи. Видимо, волковское пиво действительно пришлось по душе жителям Выи, потому что прибыли купца стали расти не по дням, а по часам.

Часть заработанных денег Николай Степанович решил потратить на общественное благо. Он взял в аренду на 99 лет большой участок заросшей бурьяном земли и начал благоустраивать на ней сад (так в те времена называли парки, где обыватель мог найти отдых и развлечения). Через пару лет территория бывшего пустыря преобразилась: на ней появились стройные ряды берёз и лип, были проложены дорожки, установлены беседки и скамейки, появились цветники, карусели, эстрада и площадка для танцев. Территория сада освещалась керосиновыми, а затем и газовыми фонарями.

Развлечения в Волковском саду начинались в пятницу вечером. Здесь играли духовой и струнный оркестры, выступали куплетисты, шла бойкая торговля пивом, квасом, чаем и сладкой выпечкой. До двух часов ночи продолжались танцы, порядок на мероприятиях поддерживали городовой и околоточный, которым Волков доплачивал. Вход в сад был бесплатным для всех сословий. Сам купец, часто вместе с супругой, тоже принимал участие в гуляниях. Волковский сад быстро стал популярнее, чем Городской сад (ныне — ПКиО им. Бондина), а сам Николай Степанович вошёл в когорту самых уважаемых купцов Нижнего Тагила. Он купил несколько домов, превратив их в доходные, посещал заседания купеческого клуба, жертвовал большие суммы училищам, школам и богоугодным заведениям, а для храма Александра Невского приобрёл чугунный алтарь.

Но всё пошло прахом после того, как до Нижнего Тагила добрались екатеринбургские «короли вина и пива» Злоказовы и Поклевские. Они заполонили посёлок своей дешёвой продукцией и начали досаждать Волкову предложениями продать бизнес. Чтобы не разориться окончательно, Николай Степанович распродал доходные дома, а пивоваренный завод закрыл, продав здание земскому департаменту народного образования, который разместил в нём мастерские Выйского земского училища.

Фото Сергея Власова / фрагмент ориг. изображения https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/kino_page-0003-4.jpg

Волковский сад пришёл в запустение и вторую жизнь получил уже после Октябрьской революции, когда комсомольцы ВМЗ и ВЖР убрали территорию от мусора, засохших деревьев и начали проводить здесь свои мероприятия и вечера отдыха. Сад был переименован в Парк культуры, в нём появились аттракционы и даже парашютная вышка. А в память о саде купца Волкова потомкам остались входные ворота, сложенные из кирпича.