А вы знали? Откуда есть пошла земля Свердловская

Мы уже привыкли называть Свердловскую область Средним Уралом, а Екатеринбург — его столицей, и кажется, что так было всегда. Но это не так, а история Свердловской области насчитывает всего 90 лет.

В эпоху существования Российской империи территория Свердловской области входила в состав Сибирской губернии, административным центром которой был город Тобольск. Екатеринбург в те годы был всего лишь заводом-крепостью в Угорской провинции и оставался таковым до 1781 года, когда указом императрицы Екатерины II ему был присвоен статус уездного города. В 1782-м Екатеринбург и одноимённый уезд были включены в состав Пермской губернии. С 1806 года он получил статус «горного города», при этом оставаясь центром Екатеринбургского уезда, после чего фактически перестал подчиняться властям Пермской губернии и находился в прямом управлении начальника екатеринбургских заводов, министра финансов Российской империи и лично русского императора. При этом другие населённые пункты уезда по-прежнему подчинялись Пермским губернским властям.

Сложившийся статус-кво сохранялся до 1918 года, когда была образована Екатеринбургская губерния, а Екатеринбург получил статус её административного центра. Официально об этом было объявлено 15 июля 1919 года в постановлении НКВД «О разделе Пермской губернии на две самостоятельные — Пермскую и Екатеринбургскую». Первоначально Екатеринбургская губерния делилась на шесть уездов: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский и Шадринский.

В 1923 году губернии в СССР были упразднены, а территория Екатеринбургской губернии вошла в состав новообразованной Уральской области, которая просуществовала с 1923 по 1934 год. 17 января 1934 года Постановлением ВЦИК Уральская область была разделена на три области: Свердловскую с центром в городе Свердловске (бывшем Екатеринбурге), Челябинскую с центром в Челябинске и Обско-Иртышскую с центром в Тюмени. В состав Свердловской области вошли 16 округов и 210 районов бывшей Уральской области. В нынешних своих границах Свердловская область существует с 1938 года.