А вы знали? От Нижнего Тагила до Усть-Утки можно дойти пешком за 5 часов по старой демидовской дороге

В конце XVIII — начале XIX столетия для скорейшей доставки продукции Нижнетагильского завода к пристаням на реке Чусовой была построена прямая дорога, которая начиналась у подножья Лисьей горы и заканчивалась в деревне Усть-Утка. Она получила название Пристанная.

Изначально дорога представляла собой широкую просеку протяжённостью 40 вёрст, отчего её иногда именовали Сорокавёрстной. Сначала она предназначалась для зимней доставки чугуна и железа к пристаням на реке Чусовой. Позднее её расчистили, устлали лиственничной гатью в тех местах, где её пересекали ручьи, и начали эксплуатировать круглый год.

Один из екатеринбургских чиновников, проехав по этой дороге до Чусовой, отмечал: «Дороги в Нижнетагильском округе к частным заводам и Усть-Уткинской пристани содержатся вообще в надлежащей исправности, так что во все времена года можно по ней проезжать верхом или в экипажах».

С годами название дороги менялось, в народе её называли по-разному: Демидовский тракт, Новый тракт, Старо-Висимский тракт, Демидовская гать. В конце XIX века неподалёку от Пристанной дороги была проложена Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога, по которой стали перевозить чугун и сталь на пристань в Усть-Утку. Но старая дорога ещё долго служила людям. Первоначально пассажирского движения по Висимо-Уткинской узкоколейке не было, за проезд на грузовых платформах можно было получить штраф, а жители Усть-Утки, Висимо-Утки и Елизаветинского на гужевых повозках или пешком добирались до Нижнего Тагила и обратно по старой демидовской дороге.

При Демидовых за Пристанной дорогой следили: меняли гать, вырубали подлесок и даже осушали заболоченные участки. На всём протяжении дороги было устроено несколько биваков с запасами дров, фуража и навесами для лошадей. Но с развитием железнодорожных перевозок дорога утратила своё значение. В 50-х годах ХХ столетия вдоль неё была проложена линия электропередачи, а сама дорога была включена в один из туристических маршрутов.

Сейчас Пристанная дорога заброшена и медленно зарастает подлеском. Впрочем, до сих пор она вполне проходима: от Нижнего Тагила до Висимо-Уткинска по ней можно дойти за 4–4,5 часа, до Усть-Утки — за 5–5,5 часа. Это если быстрым шагом.

Карта 60-х годов с нанесённой Пристанной дорогой (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/history/images/229.jpg)

Пристанная дорога в наши дни, 2019 г. (фото: vlad078/ фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2223.0;attach=3567;image)