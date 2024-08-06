А вы знали? Один из символов Нижнего Тагила — памятник Черепановым — мог выглядеть совсем иначе

Впервые предложение установить в городе памятник изобретателям первого русского паровоза прозвучало на заседании Нижнетагильского горисполкома в ноябре 1943 года. Идея всем понравилась, но реализовать её в условиях военного времени не представлялось возможным. В 1944 году, когда Совнарком СССР начал выделять средства на восстановление разрушенных во время войны городов и строительство жилья в тылу, о памятнике вспомнили и включили его в генеральный план развития города.

Первым препятствием на пути к созданию памятника стало отсутствие сметы: в бюджете города не были заложены средства ни на постройку, ни на разработку монумента. Городские власти рассчитывали, что смогут реализовать проект на сэкономленные средства из тех, что Москва выделяла для благоустройства города. Но это оказалось невозможным: деньги направлялись целевыми траншами, которые предполагали строгую отчётность. Обращения в городское и областное отделение Союза художников не давали результата: скульпторы, узнав, что цена вопроса не определена, всеми силами пытались найти уважительные причины для отказа. Были предложения увековечить память Черепановых через малые художественные формы — бюсты или медальоны-барельефы. Однажды в исполком пришёл невысокий худощавый мужчина в очках и сказал, что у него есть проект памятника Черепановым и он готов изготовить монумент. Это был скульптор Андрей Семёнович Кондратьев, известный тем, что по заказу Свердловского обкома партии изготавливал бюсты свердловчан — Героев Советского Союза.

Скульптор Андрей Кондратьев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Проект Кондратьева понравился и в исполкоме, и в горкоме партии, а главный архитектор города Александр Сотников предложил установить памятник на площади перед строящимся зданием драматического театра. Что касается денежного вознаграждения, Андрей Кондратьев согласился с оплатой по существующим расценкам и по частям. Казалось бы, все проблемы были решены, и по городу объявили о сборе средств на постройку памятника Черепановым. 7 июля 1953 года исполком открыл в банке счёт на строительство памятника, куда стали поступать средства от предприятий и отдельных граждан. За два года накопилась сумма в 251 000 рублей, и изготовление памятника началось.

Но неожиданно возникла ещё одна проблема. Дело в том, что, по замыслу архитектора Сотникова, постамент памятника тагильским механикам должен был быть облицован красным гранитом, который добывали на Лезниковском месторождении. Но в те годы решением ЦК и Совмина весь лезниковский гранит был зарезервирован для нужд мавзолея Ленина и для облицовки станций московского и киевского метро. Красный гранит хотели сначала заменить тагильским серым, но тогда памятник начисто выпадал из общего вида Театральной площади. Решить вопрос смог директор Нижнетагильского горкомхоза Владимир Самойлович Ярошенко. Оказалось, в молодости он учился вместе с заведующим строительным сектором ЦК компартии Украины Алексеем Ткаченко и продолжал поддерживать с ним дружеские отношения. Ткаченко и оформил заявку на нужное количество дефицитного лезниковского гранита якобы для одной из станций киевского метрополитена, а переправить гранит на Урал было уже делом техники.

Владимир Самойлович Ярошенко (фото Анатолия Горькова / фрагмент ориг. изображения),

ISBN 5895 16070-1, изд. СВ-96, 1997 г.

Памятник, открытый 4 ноября 1956 года, уже 68 лет украшает главную площадь Нижнего Тагила, а о трудностях, сопровождавших его появление, давным-давно позабыли.