А вы знали? Нижний Тагил пытались переименовать 6 раз

Нижний Тагил неоднократно пытались переименовать. Первый такой случай произошёл в сентябре 1861 года, когда на стол императору Александру II легло прошение, принятое на сходе Нижнетагильской волости, «о преобразовании г-на Демидова Нижнетагильского завода в уездный город Александровский». Император заинтересовался этим сообщением и отдал распоряжение министру внутренних дел заняться рассмотрением вопроса. Но в ходе следствия выяснилось, что прошение было составлено с грубыми нарушениями: во-первых, волостной сход был не общим, во-вторых, в состав завода входило три волости, а их мнение никак не было отражено в прошении.

Второй раз сменить название Нижний Тагил на Александров тагильчане просили в августе 1863 года. На этот раз прошение было составлено без нарушений, но тут из Парижа пришло уведомление от Анатолия Демидова, в котором он сообщал, что отзывает своё согласие на переименование заводского посёлка в город и считает «затею вздорной и во многом вредной». И на втором прошении тагильчан появилась резолюция «отказать».

Следующая попытка убедить государя и правительство в необходимости смены статуса Нижнего Тагила была предпринята в июне 1864 года, когда несколько тагильских купцов направили государю ещё одно прошение. На этот раз ответа не последовало вовсе. Только в 1876 году брат царя-освободителя великий князь Михаил Николаевич Романов, приехав на Нижнетагильский завод принимать срочный заказ военного ведомства, собрал заводских управляющих, мастеровых и приказчиков и от имени государя-императора поблагодарил всех за выполнение важного военного заказа. В заключение он сказал: «Государь помнит о вас, знает о вашем мастерстве, гордится вами и просит не стыдится имени своего, нося его во славу России». Эти слова были восприняты тагильчанами как просьба не беспокоить более самодержца такими пустяками, как переименование Тагила в Александровск.

Надо сказать, что идея по переименованию Нижнего Тагила принадлежала местным купцам и усердие их в этом деле не было продиктовано исключительно любовью к отменившему крепостное право государю Александру II, который посещал Нижний Тагил в 1837 году, ещё будучи наследником престола, во время своего большого путешествия по России. Инициатива носила, как бы мы сейчас сказали, пакетный характер: по задумке просителей, заводской посёлок должен был получить не только новое имя, но и статус города, что было очень на руку купцам, поскольку повышало и их статус, упрощало процедуру вступления в купеческие гильдии и в целом расширяло возможности для бизнеса. А заводовладельцу это было невыгодно, потому что требовало новых затрат и меняло схему налогообложения. Вот поэтому Анатолий Демидов и счёл затею «вздорной».

Предложения сменить имя Нижнему Тагилу возникали и при советской власти. Первое поступило в 1927 году от группы коммунистов Высокогорского рудоуправления. Оно сводилось к тому, чтобы переименовать Нижний Тагил в город Октябрьский в честь 10-й годовщины Октябрьской социалистической революции. Пролетарский пыл в облсовете Уральской области быстро остудили: переименование окружного города, каковым тогда являлся Нижний Тагил, приведёт к изменению тысяч адресов во всех 15 районах округа, в 142 населённых пунктах, а на это нет ни времени, ни средств.

Девять лет спустя 1-й секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) Шалва Степанович Окуджава вынес на рассмотрение Свердловского обкома партии предложение переименовать Нижний Тагил в Орджоникидзевск в честь «пламенного революционера и соратника товарища Сталина Григория Константиновича Орджоникидзе — товарища Серго», который тогда возглавлял Наркомат тяжёлой промышленности СССР. Но вскоре сам Орджоникидзе, узнав об этой инициативе, позвонил Окуджаве, отчитал его за «нескромность, неподобающую настоящему ленинцу», и заявил, что не согласен с предложением, о чём уже сообщил секретарям Свердловского обкома. Вопрос о переименовании Нижнего Тагила в Орджоникидзевск был снят.

Последняя робкая попытка сменить имя нашему городу была предпринята в январе 1942 года первым секретарём Нижнетагильского горкома Алексеем Алексеевичем Епишевым, будущим начальником Главного политического управления Советской армии. Несколько раз на заседаниях бюро горкома он говорил, что после войны обязательно поставит вопрос о переименовании Нижнего Тагила. Чем ему не нравилось имя нашего города и какое новое название он хотел предложить, Епишев так и не сказал. После войны в Нижний Тагил он не вернулся и о его предложении быстро забыли.