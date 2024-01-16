А вы знали? Нижний Тагил — первый на Урале город, где появились «моржи»

Мало кто знает, что первенство в деле организации, популяризации и развития зимнего плавания на Урале принадлежит Нижнему Тагилу. А знаменитый «моржатник» стал первым на Урале клубом, объединившим любителей этого вида спорта.
Началось всё с того, что зимой 1958 года двое работников Ново-Тагильского металлургического завода Пётр Черкасов и Виктор Фесик вместе с немногочисленными друзьями начали плавать в проруби, сделанной ими же на льду Тагильского пруда. Число энтузиастов нового вида спорта быстро росло, и вскоре о любителях зимнего плавания узнали в спортивном комитете и завкоме комсомола НТМЗ. Организовать любителей в клуб взялся молодой инженер Василий Дмитриевич Требухин, который не так давно создал на заводе легкоатлетическую команду — победительницу городской легкоатлетической эстафеты. Требухин договорился со спортклубом «Уралец» оказать поддержку любителям зимнего плавания, и в 1961 году тагильские «моржи» организовались в клуб.
Число желающих оздоровиться через закаливание и ныряние в прорубь росло, и Василий Требухин начал «пробивать» у руководства предприятия здание для клуба. Директорат НТМК пообещал помочь, и первоначально на берегу городского пруда был установлен строительный вагончик. Возведение капитального здания клуба началось только в 1967 году — до этого времени вся береговая линия была занята частными домами улицы Загородней. Строили здание клуба любителей зимнего плавания пять лет при активном участии самих «моржей». Василий Дмитриевич с помощью врачей горбольницы № 2 разработал методические материалы для желающих заниматься зимним плаванием, заручился поддержкой городского и областного спорткомитетов. В 1972 году здание клуба было построено.
А вскоре у тагильских «моржей» появились последователи в Свердловске, Невьянске и других городах Среднего, Северного и Южного Урала и Зауралья. Василий Дмитриевич Требухин организовал и провёл в нашем городе два всесоюзных турнира, а также грандиозный массовый пробег поклонников зимнего закаливания из Нижнего Тагила в Свердловск.
Василий Дмитриевич Требухин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) http://historyntagil.ru/culture/images/1316.jpg
Дом Брагиных, на месте которого было построено здание клуба «моржей» (фото Т. Брагиной, 1960-е гг. / фрагмент ориг. изображения) https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d0bed0b4d0bdd0b0//Domul.-Mira-1-A-Bragina-Alekseja- Jakovlevicha.-V-1967-g.-dom-snesli.-V-dekabre-1971-na-ego-meste-SMU-NTMK-postroila-i-otkryla-Klub-morzhej-kopija.jpg
Василий Дмитриевич Требухин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://ntgia.ru/media/K1-1N-3610.jpg