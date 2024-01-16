А вы знали? Нижний Тагил — первый на Урале город, где появились «моржи»

Мало кто знает, что первенство в деле организации, популяризации и развития зимнего плавания на Урале принадлежит Нижнему Тагилу. А знаменитый «моржатник» стал первым на Урале клубом, объединившим любителей этого вида спорта.

Началось всё с того, что зимой 1958 года двое работников Ново-Тагильского металлургического завода Пётр Черкасов и Виктор Фесик вместе с немногочисленными друзьями начали плавать в проруби, сделанной ими же на льду Тагильского пруда. Число энтузиастов нового вида спорта быстро росло, и вскоре о любителях зимнего плавания узнали в спортивном комитете и завкоме комсомола НТМЗ. Организовать любителей в клуб взялся молодой инженер Василий Дмитриевич Требухин, который не так давно создал на заводе легкоатлетическую команду — победительницу городской легкоатлетической эстафеты. Требухин договорился со спортклубом «Уралец» оказать поддержку любителям зимнего плавания, и в 1961 году тагильские «моржи» организовались в клуб.

Число желающих оздоровиться через закаливание и ныряние в прорубь росло, и Василий Требухин начал «пробивать» у руководства предприятия здание для клуба. Директорат НТМК пообещал помочь, и первоначально на берегу городского пруда был установлен строительный вагончик. Возведение капитального здания клуба началось только в 1967 году — до этого времени вся береговая линия была занята частными домами улицы Загородней. Строили здание клуба любителей зимнего плавания пять лет при активном участии самих «моржей». Василий Дмитриевич с помощью врачей горбольницы № 2 разработал методические материалы для желающих заниматься зимним плаванием, заручился поддержкой городского и областного спорткомитетов. В 1972 году здание клуба было построено.

А вскоре у тагильских «моржей» появились последователи в Свердловске, Невьянске и других городах Среднего, Северного и Южного Урала и Зауралья. Василий Дмитриевич Требухин организовал и провёл в нашем городе два всесоюзных турнира, а также грандиозный массовый пробег поклонников зимнего закаливания из Нижнего Тагила в Свердловск.