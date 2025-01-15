А вы знали? Нижний Тагил могли переименовать в Орджоникидзевск, а одну из его улиц хотели назвать в честь председателя Совмина СССР Маленкова

В советский период истории названия улицам зачастую давались не только в честь партийных и советских деятелей, но и в память о значимых внутриполитических событиях или экономических достижениях. Например, улица Целинная получила своё название в честь всесоюзной кампании по освоению целинных и залежных земель, проходившей в 1954 – 1965 годах.

Механизм присвоения названия улице был таков: инициативная группа граждан (жители улицы, трудовой коллектив, общественная организация) выходила с предложением в исполком, который на своём заседании рассматривал предложение и выносил решение. Правда, начиная с 1935 года в этот процесс начали активно вмешиваться партийные органы. Поначалу контроль вводился для того, чтобы в круговороте репрессий случайно не присвоить улице имя «внезапно раскрывшегося врага народа». После войны роль партийных органов в вопросах наречения или переименования улиц, площадей, заводов, колхозов возросла. Теперь без одобрения горкома и обкома партии ни одно предложение о присвоении имени улице или её переименовании не рассматривалось.

В 1937 году первый секретарь Нижнетагильского горкома ВКП(б) Шалва Степанович Окуджава вынес на рассмотрение Свердловского обкома партии предложение переименовать город Нижний Тагил в Орджоникидзевск в честь «пламенного революционера и соратника товарища Сталина Григория Константиновича Орджоникидзе». На следующий день об этой инициативе стало известно самому Орджоникидзе. Тот позвонил в Нижний Тагил и отчитал Шалву Степановича за «нескромность, не подобающую настоящему ленинцу». В Свердловский обком партии Григорий Константинович отправил телефонограмму, в которой сообщил, что не согласен с предложением, и попросил не рассматривать его. И вопрос о переименовании Нижнего Тагила в Орджоникидзевск был снят.

В конце 1954 года в Нижнетагильский горком партии поступило предложение от коллектива производственной артели «Топфо» (Тагильское объединение парикмахеров и фотографов) о присвоении одной из улиц города имени Георгия Максимилиановича Маленкова, тогдашнего председателя Совета Министров СССР. После смерти Сталина Георгий Маленков занял пост Председателя правительства и за год добился значительных результатов в народном хозяйстве: годовой план по выпуску продукции предприятий перевыполнялся, полки советских магазинов были наполнены товарами народного потребления, колхозы перевыполняли план по сдаче государству сельхозпродукции. Была пущена в строй первая в мире атомная электростанция в Обнинске, строительство которой курировал Маленков. По его инициативе были существенно снижены налоги с колхозов, частных садоводческих хозяйств и артелей, повышены расценки за выработку норм на заводах и фабриках. Многое сделал Маленков для укрепления связей Советского Союза со странами, выбравшими социалистический путь развития: Китаем, Вьетнамом, Чехословакией, Польшей. Его портреты даже появились на почтовых марках некоторых стран.

В Нижнетагильском горкоме партии предложение коллектива артели «Топфо» поддержали и направили его в Свердловский обком партии на согласование. Там тоже не возражали. Однако с реализацией предложения возникла заминка: в Нижнем Тагиле не оказалось подходящей улицы. Все центральные улицы уже носили «правильные» названия, а назвать именем председателя Совмина улицу на окраине города, где-нибудь в частном секторе, было несолидно.

Георгий Максимилианович Маленков (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Реализацию предложения решили отложить до первого удобного случая. Но этого не произошло. Несколько месяцев спустя в результате внутрипартийных интриг, инициированных Хрущёвым, Георгий Максимилианович был отправлен в отставку. А ещё через полтора года его обвинили в антипартийной деятельности, исключили из Президиума и Центрального комитета КПСС и отправили на хозяйственную работу в Казахстан. А в 1961 году его и вовсе исключили из партии.