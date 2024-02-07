А вы знали? Нижний Тагил мог потерять свою «Мадонну» навсегда 

Знаете ли вы, что в подлинности знаменитой «Тагильской Мадонны» существуют серьёзные сомнения? И в спорах на эту тему, продолжавшихся несколько десятилетий, до сих пор не поставлена точка. Картина, безусловно, является настоящей жемчужиной коллекции Нижнетагильского музея изобразительных искусств, и туристы стремятся увидеть её в первую очередь. Экскурсоводы, конечно, рассказывают о «Мадонне» всем посетителям музея, но поведать всё в тесных рамках экскурсии невозможно. К тому же история шедевра изобилует таинственными и загадочными моментами, упоминание которых может намного увеличить время стандартной экскурсии.

Начнём с того, что «Тагильская Мадонна» — название, полученное картиной только в 20-х годах ХХ века. До этого она называлась «Мадонна дель Пополо», или «Мадонна с вуалью». А начиналась история картины в 1508 году, когда папа римский Юлий II (Джулиано делла Ровере) заказал живописцу из Урбино Санти картину на сюжет святого семейства. Художник в то время расписывал фресками Станцу де ла Сеньятура, и понтифику нравилась живопись Рафаэля. Юлий II давно хотел иметь работы Санти в своей «родной» церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Мастер справился с заказом менее чем за год и представил его на суд папы. Картина, написанная на доске размером 120х90 см, изображала святое семейство: Марию, Иосифа и младенца Христа. Младенец играет с вуалью своей матери, которой та обернёт его голову после распятия, а на всё происходящее с грустью взирает Иосиф, словно предвидящий будущее. Работа очень понравилась Юлию II, и он подрядил Рафаэля на более масштабную версию сюжета — «Сикстинскую Мадонну». А картину, названную папой Madonna del Velo («Мадонна с вуалью»), поместили у центрального алтаря церкви Санта-Мария-дель-Пополо, где она провисела до 1591 года.

В 1591-м итальянский кардинал Сфондрати забрал «Мадонну с вуалью» и ряд других картин себе в покои, а через 17 лет продал её другому итальянскому кардиналу — Шипионе Боргезе. Madonna del Velo получила прописку в личной галерее Боргезе, где находилась в течение 42 лет. Вскоре после смерти кардинала Боргезе его галерею обокрали. В числе прочего воры унесли и «Мадонну с вуалью». Через год похищенные картины нашли и вернули на место. Но в начале XVIII века на коллекцию Боргезе снова было совершено покушение. На этот раз грабители были куда удачливее: поймать их не удалось, а украденные произведения искусства бесследно растворились в Италии. Наследники кардинала-коллекционера заменили некоторые утраченные картины копиями, в том числе «Мадонну дель Пополо», и объявили, что все шедевры возвращены в галерею.

Весной 1924 года в Нижнем Тагиле активно шла подготовка к открытию городского краеведческого музея. В один из мартовских дней в кабинете будущего директора музея Александра Николаевича Словцова появился завхоз металлургического треста и один из активистов Тагильского общества изучения местного края (ТОИМК) Иван Васильевич Колеватов. Он рассказал, что, обследуя чердак одного из демидовских домов на улице Тагильской, он нашёл доску со следами живописи. Колеватов тут же показал находку Словцову. Когда тот протёр доску мокрой тряпкой, то заметил, что на ней имеются изображения людей. Александр Николаевич решил было, что перед ним старинная икона, и аккуратно промыл находку. А промыв, увидел на деталях одежды изображённой на доске женщины надпись: «Raphael Urbinas pin...» Подпись великого Рафаэля?!! Несмотря на то, что у картины не хватало значительной части, обломок выставили в музее в день его открытия. Тагильчане, по словам Словцова, «охотно ходили смотреть на произведение великого мастера и гордились тем, что находка случилась именно в Тагиле». Александр Николаевич начал поиски второй части доски. Он несколько раз побывал на том чердаке, тщательно обследовал каждый его уголок, спускался в подвал дома, но все поиски были тщетны. Сам того не ведая, Словцов несколько раз проходил по искомой второй части изображения: как оказалось, кто-то приспособил обломок доски в качестве ступени лестницы, ведущей на чердак. Обнаружил недостающую часть картины тот же Иван Васильевич Колеватов.

Обе части доски соединили и смогли прочитать авторскую надпись полностью: «Raphael Urbinas pingebat MDIX» («Рафаэль Урбинский писал в 1509 году»). Картину выставили в музее, и жители города вскоре окрестили её «Тагильской Мадонной».

Целый год «Мадонна дель Пополо» демонстрировалась в основной экспозиции музея, пока о ней не узнали в Москве. В августе 1925 года в Нижний Тагил приехал известный советский искусствовед, художник и реставратор Игорь Эммануилович Грабарь. Он не скрывал, что приехал специально для знакомства с находкой и оценки её состояния. Внимательно осмотрев картину, Грабарь заявил, что её необходимо срочно везти в Москву на реставрацию. По результатам исследования найденной в Нижнем Тагиле картины Игорь Грабарь издал книгу «Madonna del Popolo и “Мадонна с покрывалом” из Нижнего Тагила», в которой проанализировал всю известную на тот момент информацию о копиях шедевра, которых он насчитал 65 штук. Владельцы списков наперебой утверждали, что именно их экземпляр является оригиналом, но доказать толком ничего не могли.

После реставрации «Мадонна с вуалью» по договорённости с директором Нижнетагильского музея была временно передана в Московский музей изящных искусств (ММИИ), позже переименованный в Государственный музей имени А. С. Пушкина, где готовилась экспозиция произведений Рафаэля. Московские музейщики клялись и божились, что по окончании выставки картина вернётся в Нижний Тагил. Но затем кому-то из столичных функционеров от культуры захотелось оставить «Тагильскую Мадонну» в Москве и для достижения этой цели было сделано всё возможное. Поначалу москвичи заявили, что «для такого шедевра в Нижнем Тагиле отсутствуют необходимые условия хранения», но картину вернут после того, как эти условия будут созданы. Затем Александр Николаевич Словцов попал под следствие и был осуждён, а директор ММИИ Николай Романов отказался возвращать картину «до тех пор, пока из тагильского музея не будут вычищены все расхитители и вредители — враги советского народа». После Великой Отечественной войны столичные искусствоведы из музея им. Пушкина выступили с «сенсационным разоблачением», заявив, что «Тагильская Мадонна» есть не что иное, как «хорошо выполненная копия, изготовленная, по-видимому, учениками тагильской художественной школы». В середине 1950-х по вопросу о подлинности «Тагильской Мадонны» Игорь Эммануилович Грабарь опроверг «списочное» происхождение картины: «Тагильский экземпляр — не копия! Из сохранившихся экземпляров самым ранним является, бесспорно, этот — нижнетагильский. “Мадонна” из Нижнего Тагила, вполне может быть, тот самый протооригинал, что находился некогда в римской церкви Санта Мария дель Пополо...» Но владельцы списочных копий «Мадонны дель Пополо» не унимались. Так, Институт Франции и музей в Лувре, получив от семьи Боргезе крупный грант, выступили с заявлением о том, что им удалось найти подлинную картину в одном из собраний принцев Конде, и приложили результаты рентгеновских исследований, которые, как утверждали советские специалисты, были довольно топорно фальсифицированы.

Споры продолжались долгие годы, и всё это время картина находилась в музее им. Пушкина. Но вот министром культуры РСФСР стал Юрий Серафимович Мелентьев, сын главного редактора газеты «Тагильский рабочий», настоящий патриот Нижнего Тагила, и у тагильчан появилась надежда, что картина всё-таки вернётся в наш музей. Так оно и случилось: Государственный музей имени А. С. Пушкина отказался от атрибуции картины Рафаэля и вернул «Мадонну с вуалью» в Нижний Тагил как «копию с оригинала, выполненную неизвестным автором». На протяжении 25 лет советские, а затем и российские специалисты не могли ответить на вопрос, зачем это было сделано. Наконец, в 2005 году один из русских историков, живущий во Франции, высказал предположение, что при подготовке к строительству газопровода Уренгой — Помары — Ужгород Советский Союз в поисках поставщиков труб большого диаметра и оборудования для стройки века обратился к Франции и получил предложение о сотрудничестве от группы французских банков, среди которых были банки представителей семьи Боргезе. Тогда, помимо обычных финансовых условий, банкиры выдвинули несколько дополнительных, среди которых было предложение отказаться от атрибуции более 100 произведений искусства, хранящихся в советских музеях. Список содержал и несколько полотен Рафаэля Санти. Советская сторона полностью удовлетворила просьбу европейских партнёров.

Тогда же появилась новая версия истории картины: нашу «Мадонну с вуалью» писал не сам Рафаэль, а один из его учеников, но картина действительно была написана в 1509 году и от этого остаётся всё таким же ценным экспонатом, как если бы её писал сам мастер.

После возвращения «Мадонны» в Нижний Тагил среди историков и краеведов возникла ещё одна дискуссия. На этот раз о том, как картина добралась до наших мест, кто её привёз и когда. Таинственности вопросу придавал тот факт, что «Тагильская Мадонна» не числилась ни в одной известной описи ценностей Демидовых.

Версий появления «Мадонны дель Пополо» в Нижнем Тагиле было высказано немало. Озвучим самые популярные из них.

Версия первая

«Мадонну с вуалью» прислал в Тагил Анатолий Николаевич Демидов, получив её в числе других произведений искусства в качестве компенсации за украденные Матильдой Бонапарт фамильные драгоценности. Вроде бы бывшая жена Анатолия отказалась возвращать драгоценности, но позднее предложила компенсировать убытки. И якобы Анатолий сам выбирал картины и скульптуры из предоставленного ему каталога, а затем главный смотритель всех музеев Франции граф Неверкерк (бывший по совместительству тогдашним любовником Матильды) передал произведения искусства Демидову, просто изъяв их из музейных фондов. Версия, на первый взгляд любопытная, но, согласно другим источникам, Анатолий всё же получил свои драгоценности назад, а значит, переговоров о компенсации не было.

Версия вторая

Картину Рафаэля прислал на Урал Николай Никитич Демидов, купив её у неизвестных монахов в период формирования коллекции на своей вилле в Полеросе. Версия выглядит более реалистично и к тому же имеет ряд косвенных подтверждений. Например, в 1910 году фотограф Мирон Гроссман, создавший в Одессе киноателье «Мирограф», взял в аренду дачный участок на Малофонтанской дороге для постройки съёмочного павильона. Тогда же он познакомился с Еленой Петровной Трубецкой-Демидовой, чья вилла находилась рядом. После революции Гроссман бежал во Францию, где спустя несколько лет издал свои мемуары. В них он описывал визит вежливости к Елене Петровне: «Княгиня оказалась дамой приятной во всех отношениях и пригласила нас на чай, а затем долго рассказывала о своей семье. После мы отправились смотреть дом, который был великолепен не только внутри, но и снаружи. Моё внимание привлекли изображения на фризе, и любезная Елена Петровна подробно рассказывала о персонах и событиях, с ними связанных. Когда черёд дошёл до барельефа Рафаэля, княгиня вдруг молвила: “А знаете, у нас в семье есть действительно подлинная картина Рафаэля Урбинского. Её купил дед моего бедного мужа у потомков одного итальянского кардинала. Кажется, сейчас она на Урале, в Нижнетагильске”. Я спросил, где это, ибо не слышал никогда о таком городе, и оказалось, что это не город, а заводской посёлок».

Версия третья

Картину изъял из коллекции отца на вилле в Полеросе Павел Николаевич Демидов и подарил её жене Авроре на рождение сына, а уже она привезла «Мадонну» в Нижний Тагил в период, когда управляла уральскими заводами вместе со своим вторым мужем Андреем Карамзиным. После смерти Андрея Николаевича Аврора пребывала в сильном расстройстве чувств и, уезжая из Тагила, забыла картину в доме на Тагильской улице.

Ещё один интересный момент, связанный с историей «Тагильской Мадонны». В конце 1950-х и начале 1960-х поисками картины занималась гражданка Италии с русской фамилией Олсуфьева. Она пыталась получить разрешение на въезд в СССР, но каждый раз ей отказывали по причине того, что Дарья Васильевна Олсуфьева (кстати, прапраправнучка императора Александра I) являлась женой Юнио Боргезе, известного итальянского фашиста, а после Второй Мировой войны лидера итальянских ультраправых. Юнио Боргезе был прямым потомком того самого кардинала Боргезе, который когда-то купил «Мадонну с вуалью» для своей галереи искусств. В 1960-м Олсуфьева написала письмо академику Грабарю. Но так как Игорь Эммануилович к тому времени уже умер, письмо вернулось в Рим. Что было в нём написано — неизвестно. Некоторые исследователи полагают, что речь шла о нашей «Мадонне с вуалью». Через три года Дарья Олсуфьева погибла в автокатастрофе, а её личный архив бесследно исчез...