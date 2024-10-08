А вы знали? Нижнетагильский ликёроводочный завод пережил два «сухих закона»

Началась история Нижнетагильского ликёроводочного завода (НТЛВЗ) в 1901 году, когда в Нижнем Тагиле началось строительство казённого завода по производству спирта-денатурата. За два года были построены главное здание завода, здания для углеобжиговых печей, материальный склад, станция для очистки сточных вод, бондарка (цех по изготовлению бочек), изба для извозчиков, сторожка, водопровод, канализация, ледник, баня и была пробурена артезианская скважина. Строительство сталкивалось с упорным сопротивлением со стороны тагильских купцов, торгующих спиртными напитками. Только заверения в том, что завод будет выпускать лишь денатурат для технических целей и для нужд армии, снизил накал страстей, и завод был достроен. Первые годы на предприятии действительно производили только технический спирт, причём в довольно небольших количествах, что позволило руководству завода сдавать излишки площадей в аренду — под склады тем же купцам, торгующим водкой и пивом. Это было удобно: завод и склады находились рядом с железнодорожными путями.

Но в 1914 году началась Первая мировая война, и император Николай II издал указ, запрещавший производить, продавать и употреблять вино и водку. Произведённые уже водку и спирт заперли на складах, а склады объявили стратегическими объектами, огородили колючей проволокой и поставили охрану. Пьянству был объявлен бой!

Производство денатурата на Нижнетагильском спиртоводочном заводе возобновилось только в 1923 году, но водку и вино на нём не выпускали. Только в 1929-м с большим трудом предприятие получило разрешение на выпуск спиртных напитков. Но тут внезапно вмешался Нижнетагильский горисполком, который передал здания винных складов под... изолятор временного содержания. Изменить это решение не смогли даже в Москве. От невыполнения государственного плана завод спасал только выпуск денатуратов, из доля в общем объёме достигала 70%. Завод был настолько беден, что продукцию свою развозил по магазинам на семи подводах, запряжённых старыми клячами. Ни о каком развитии в те времена не могло идти речи. Потом началась война, в годы которой на территории предприятия был размещён завод № 3, выпускавший минометные мины.

Расцвет завода начался после окончания войны. В 1946 году предприятием было выпущено 240 тысяч декалитров ликероводочных изделий. С 1974 по 1985 год на предприятии были построены склады, очистные сооружения, административно-бытовой комплекс, а также заработали столовая и здравпункт. Были установлены автоматические линии розлива. Основными потребителями в те годы были торговые сети Свердловской и Тюменской области.

В 1985 году, благодаря «пьяному указу» тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Горбачёва, выпуск алкогольной продукции резко сократился. План выполняли благодаря быстрому освоению технологии выпуска различных сиропов и концентрата кваса.

В 1993 году предприятие было перерегистрировано в акционерное общество открытого типа. В течении следующего года были построены посудный цех, гараж на 10 машин, магазин и сдан в эксплуатацию оздоровительный комплекс; в 1997-м введены в эксплуатацию итальянская линия розлива джин-тоника и германская линия розлива крепких напитков. Но дела у предприятия в новых экономических условиях не пошли, и 5 апреля 2007 года оно было объявлено банкротом, разделив участь ещё десятка тагильских заводов, чья успешная деятельность была подорвана экономическими реформами 90-х и начала «нулевых».