А вы знали? Нижнетагильская кондитерская фабрика выпускала не только конфеты, но и газировку

И называлась она сначала не кондитерской фабрикой, а пищевым комбинатом Свердловской межобластной базы «Оптбакалея». Запускался пищевой комбинат с расчётом на то, что на нём будут производить не только конфеты, но ещё и лапшу, вермишель, фруктово-ягодные сиропы, сухие пищевые концентраты и газированные напитки.

Пуск пищевого комбината состоялся 1 мая 1945 года. В тот день заработали на полную мощность конфетно-шоколадный и кондитерский цеха. Весь день в цехах дежурили ответственные лица из Свердловского обкома партии, облисполкома, представители областного треста «Пищеторг», в их задачу входили дегустация и оценка выпускаемой продукции: карамели, шоколадных конфет и печенья. Вся продукция первой партии получила оценку «отлично». В тот же день с предприятия было отгружено около 50 тонн конфет и печенья. 10 тонн были распределены по ОРСам (отделам рабочего снабжения) предприятий Нижнего Тагила, где из них формировали детские подарки: по решению горисполкома каждый ребёнок в детских садах и школах должен был получить по 100 граммов конфет и по 100 граммов печенья. Одну тонну получил трест «Тагилторг» для распределения по магазинам, остальное отправилось на склады базы «Оптбакалея» в Свердловск. Два дня спустя заработал бисквитный цех, где выпускали торты и пирожное. Затем, на месяц раньше срока, был запущен цех концентратов. За первую декаду мая в магазины города было отгружено 292 тонны конфет, печенья, тортов, пирожных, лапши из пшеничной и ржаной муки, фруктово-ягодных джемов. Появление такого разнообразия кондитерских и бакалейных товаров в магазинах города стало большим сюрпризом для тагильчан. В конце мая 1945-го было выпущено небольшое количество сладкой газировки и ягодных морсов.

Надо отметить, что пищевой комбинат начинал работу на оборудовании, которое предоставлял трест «Росбакалея» и которое по большей части было устаревшим и списанным. В восстановлении и модернизации оборудования неоценимую помощь оказали предприятия города: НТМЗ, ВМЗ, УВЗ, завод имени Куйбышева и Высокогорское рудоуправление. Причём если за оборудование «Росбакалеи» Нижнетагильский пищевой комбинат расплачивался готовой продукцией, то заводы нашего города оказывали помощь безвозмездно. В начале 1946 года на заседании горисполкома было принято решение просить Наркомат торговли СССР выделить Нижнетагильский пищевой комбинат из структуры «Росбакалеи» и дать ему статус самостоятельного предприятия.

В 1948-м Нижнетагильский пищевой комбинат был переименован в кондитерскую фабрику и обрёл самостоятельность с прямым подчинением 1-му главку кондитерской промышленности Министерства пищевой промышленности РСФСР. Это позволило предприятию расширяться, закупать более современное оборудование, заключать договоры на обучение персонала в вузах и техникумах Минпищепрома Москвы и Ленинграда. Начиная с 1951 года на фабрику начали прибывать по распределению дипломированные кондитеры и технологи. В течение 1950-х и 1960-х годов кондитерская фабрика втрое увеличила выпуск своей продукции, расширяя её ассортимент. А производство лапши было передано хлебозаводам города.

По материалам газеты «Тагильский рабочий», 1945–1983 гг.