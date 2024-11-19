А вы знали? Легендарная тагильская гостиница «Северный Урал» была прежде магазином головных уборов и обуви купца Мозгунова

История здания на углу проспекта Ленина и улицы Огаркова началась в последней четверти XIX века, когда в этом районе заводского посёлка начали строиться богатые тагильские купцы, в числе которых был Михаил Мозгунов, поднявшийся после отмены крепостного права на подрядах для тагильских заводов. Мозгунов поставлял на заводы спецодежду: кожаные фартуки и головные уборы, войлочные куртки для доменных мастеровых и их подручных. Михаил Михайлович возил товар из Барнаула, где его брат Иван держал небольшой завод по производству валенок, одежды и обуви из сукна и кожи. Постепенно Мозгунов расширил ассортимент привозимого товара, нажил капитал и «на товарищеских паях» с предпринимателем Александром Железковым затеял строительство большого двухэтажного дома в месте пересечения Волостного переулка и улицы Александровской. На первом этаже дома Михаил Мозгунов открыл магазин головных уборов и обуви, где помимо валенок и суконных бот можно было купить штиблеты, модные ботинки «Нариман» и даже продукцию Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры (завод «Треугольник»). Торговали в магазине и кожгалантереей, и дамскими шляпками, зонтами, перчатками, а также... охотничьими ружьями, патронами для них и снаряжением для охоты (сам Мозгунов был заядлым охотником и создателем первого тагильского общества охотников). На втором этаже дома находились меблированные комнаты Александра Железкова, которые тот сдавал внаём как посуточно, так и на длительный срок.

После революции и Гражданской войны дом был национализирован и долго использовался для разных целей: в нём были и склады, и различные советские учреждения, и служебное жильё для ответственных партработников. Но в начале 1930-х годов, когда в Тагиле началось строительство двух заводов-гигантов — УВЗ и НТМЗ, городу потребовалось место для проживания приглашённых специалистов. Тогда и было решено перестроить бывшие мозгуновские владения в гостиницу.

Для реализации этой идеи был приглашён архитектор Михаил Федоряко, который предложил надстроить здание ещё двумя этажами и обновить фасады дома, украсив их балконами. Проект был одобрен, и в 1935 году строители взялись за дело. Строительство и отделка здания шли три года, и 18 ноября 1938 года гостиница была торжественно открыта. Всего в ней насчитывалось 60 номеров на двоих или троих человек, но с общими уборными и умывальниками. В гостинице работали столовая и буфет, медпункт и междугородний телефон. Позднее в здании открылся ресторан.

Сначала постояльцев было немного. В 30-е годы здесь останавливались специалисты и крупные учёные-металлурги, в годы войны большинство номеров занимали семьи эвакуированных предприятий, а также деятели искусств. В послевоенные годы в гостинице «Северный Урал» останавливались артисты цирка и эстрады. Из знаменитостей тех лет здесь проживали Александр Твардовский и Константин Симонов, академик Бардин и коллектив хора имени Пятницкого. Сюда же селили и иностранных гостей — членов делегаций из Польши, Чехословакии, Югославии, Венгрии.

В 1960–1970-х годах в Нижнем Тагиле начинают появляться ведомственные гостиницы, а в 1976 году на Привокзальной площади была открыта гостиница «Тагил». «Северный Урал» в эти годы перестаёт быть монополистом в гостиничном деле. В 1990-х и 2000-х годах пустующие номера «Северного Урала» начинают сдаваться в аренду под склады и офисы, и к 2013 году в здании остаются действовать лишь 17 номеров.

По материалам: «Областная газета» № 557–561 (7215–7219), 2013 г., «Тагильский рабочий» от 06.04.2017.