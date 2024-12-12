А вы знали? Как сложилась судьба Демидовской библиотеки 

В декабре 1923 года директор городского краеведческого музея Александр Николаевич Словцов поставил перед своими сотрудниками задачу: найти все книги из заводской библиотеки, которые не так давно вывезли из подвалов здания заводоуправления. Среди книг были редкие рукописи, фолианты XVIII и XIX веков, учебники по металлургии и горному делу иностранных авторов, газеты и журналы. Через несколько дней сотрудники музея нашли в подвалах дома купца Треухова 8317 книг на русском, французском, немецком и английском языках и ещё 161 рукопись. Эти книги стали основой будущей краеведческой библиотеки. Примерно две трети книг были привезены в Нижний Тагил Демидовыми или Андреем Карамзиным, остальные были приобретены Главным правлением заводов по подписке. Среди рукописей были уникальные дневники, составленные Никитой Акинфиевичем Демидовым во время его путешествия по Европе, письма немецких и французских учёных, посещавших в разные годы тагильский край, отчёты тагильских механиков-самоучек о постройке паровых и штанговых машин и многое другое. Классификацией и описью заводской библиотеки занялся Валериан Адольфович Чудовский — дипломированный архивист и библиотекарь, сосланный советской властью на Урал «как чуждый делу революции элемент». В скором времени Чудовским было найдено ещё более 9000 книг и журналов XIX века. Сбор книг продолжался, и к 1930 году в фондах Нижнетагильской краеведческой библиотеки насчитывалось уже около 50 000 единиц хранения.

А в 1934 году по распоряжению обкома партии вся библиотека была изъята и передана Институту марксизма-ленинизма в Свердловске. В Нижнем Тагиле остались лишь книги, находившиеся в действующих музейных экспозициях. В 1957 году, вскоре после закрытия Свердловского института марксизма-ленинизма, Нижнетагильскому историко-краеведческому музею позволили забрать вывезённую в 30-е годы библиотеку. Но к тому времени от богатейшего собрания книг осталось всего 5798 единиц хранения — остальные были распределены по архивам и библиотекам города Свердловска.

В середине 80-х министр культуры РСФСР Юрий Серафимович Мелентьев распорядился отыскать остатки Нижнетагильской заводской библиотеки, но в Нижний Тагил удалось вернуть только 460 книг.

По материалам:

- Орлов И. А. «Тагильская тетрадь» (рукопись, самиздат), 1991 г.

Фото: Нижнетагильская краеведческая библиотека (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) https://old.tagilka.ru/upload/medialibrary/bb5/bb572942bf357252ba3a946a19a3ea56.JPG