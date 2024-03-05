А вы знали? Известный поэт-футурист и один из первых российских авиаторов Василий Каменский жил в Нижнем Тагиле и проводил здесь показательные полёты

Известный поэт-футурист и один из первых авиаторов России Василий Каменский жил и работал в Нижнем Тагиле.

Он родился на пароходе, плывшем по Каме в Пермь. Детство будущего поэта и авиатора прошло в селе Боровское на Урале. Когда ему ещё не было и пяти лет, он потерял родителей и воспитывался в семье тётки Александры Гавриловны Трущовой, муж которой, Григорий Семенович Трущов, служил управляющим буксирным пароходством Любимова в Перми.

В 1900 году Вася Каменский бросает школу и идёт работать на железную дорогу. В 1905 году он оказался в Нижнем Тагиле.

«Заводской уральский город чугуна, медной руды и золота — Нижний Тагил приютил меня таксировкой в товарную контору станции на 30 рублей в месяц. Я служил с 6 часов утра до 6 вечера. Забитость, рабское молчанье, тяжкий труд, нищенская жизнь, сыск начальника станции Кузнецова, кроткие, безропотные товарищи сделали меня борцом за светлую долю. Тайно я вступил в партию социалистов-революционеров среди рабочих завода и железнодорожных мастерских», — вспоминал Василий Каменский.

Активная жизненная позиция и бунтарский дух вовлекли его в революционные события 1905 года. Он возглавил забастовочный комитет, за что был арестован и посажен в тюрьму. Позднее его освободили под подписку о невыезде, но он уехал и вскоре перебрался в Стамбул.

В 1908 году Каменский возвращается в Россию. Поначалу он занимается литературной деятельностью, работает редактором в одном из московских журналов, пишет статьи для ряда московских газет. В 1911 году, работая над статьёй о русских авиаторах, Каменский неожиданно для себя и друзей «заболел небом». Он уезжает в Варшаву, где поступает в школу авиаторов, а по её окончании покупает аэроплан и начинает устраивать демонстрационные полёты в городах Российской империи.

В 1914 году Василий Каменский одним из первых русских авиаторов приехал на Урал. В Нижнем Тагиле он провёл несколько показательных полётов на поле тагильского ипподрома (он находился на территории нынешнего коксохимпроизводства НТМК), подробно рассказывал публике о пользе авиации и даже катал на аэроплане самых отважных тагильских мальчишек. Причём если в Екатеринбурге авиашоу было платное, то в Нижнем Тагиле Каменский отказался брать плату за билеты — вход на ипподром был свободным.

Показательные полёты В. Каменского на тагильском ипподроме, 14 июня 1914 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

В 1923 году Василий Васильевич написал несколько статей, в которых поддерживал создание в Советской России ОДВФ (Общества друзей воздушного флота), до середины 1930-х годов активно пропагандировал развитие отечественной авиации и открытие в городах секций ОСОАВИАХИМа. Тогда же, в 1930-х годах, Каменский возвращается к литературной деятельности. Он пишет стихи, поэмы, а его пьесы «Степан Разин» и «Емельян Пугачёв» были поставлены во многих советских театрах.

Василий Каменский (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(http://www.archive.perm.ru/upload/iblock/d99/6.jpg)

В годы Великой Отечественной войны Василий Васильевич не раз приезжал в Нижний Тагил с концертными бригадами, выступал в рабочих клубах и госпиталях. В 1944 году он был награждён Орденом Трудового Красного Знамени. Последние 20 лет жизни Василий Каменский тяжело болел, перенёс инсульт. Его не стало в ноябре 1961 года.