А вы знали? Газета УВЗ, известная ныне как «Машиностроитель», меняла своё название 5 раз

История газеты «Уралвагонзавода» началась 30 января 1932 года, когда нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе поставил перед строителями УВЗ задачу «выполнить во что бы то ни стало программу паровозовагоностроения и развернуть строительство Нижнетагильского вагонного завода».

Газету, главным редактором которой был назначен московский журналист Семён Хайкин, назвали «Уралвагонстрой», и 3 марта 1932 года свет увидел первый её номер. Правда, уже в июне 1933-го газета была переименована, и стала назваться «Вагоногигант». В редакции газеты работали тогда молодые журналисты, прибывшие на «стройку века» по комсомольским и партийным путёвкам со всего Советского Союза. Среди них был Леонид Вилкомир — автор первых больших статей о Герое Советского Союза Сергее Александровиче Черных. Кроме того, Леонид Вульфович писал для газеты стихи, которые сделали газету «Вагоногигант» популярнее, чем «Тагильский рабочий». Редакция газеты работала практически круглые сутки: два раза в день корреспонденты пешком носили материалы за 14 километров со стройплощадок УВЗ в «старый город», в типографию, где верстался новый номер. Для специальных репортажей партком Вагонстроя всегда выделял журналистам либо лошадь с подводой, либо автомобиль, а иногда и заводской самолёт.

В 1941 году, когда на площадях УВЗ был размещён танковый завод № 183 имени Коминтерна, а производство вагонов было прекращено, заводскую газету снова переименовали — теперь она стала называться «Коминтерновец». Тогда же в состав редакции влился студент Харьковского государственного художественного института, будущий Заслуженный художник УССР Леонид Шматько, который отвечал за художественное оформление номеров газеты. В 1945-м, после того, как заводу № 183 было присвоено имя И. В. Сталина, газета вновь сменила имя и стала называться «Сталинец».

Последнее переименование многотиражки вагоностроителей произошло в 1956-м. Газета стала называться «Машиностроитель», изменила печатный формат, начала развивать новые рубрики — «Народный контроль», «Комсомольский прожектор». На её страницах стало появляться больше материалов о новаторах производства, изобретателях, общественниках, подшефных учреждениях.

В настоящее время газета имеет тираж 17 800 экземпляров, а также выходит в электронном виде.

По материалам:

- эл. ресурс https://mem-book.ru

- газета «Машиностроитель» от 23.03.2012, № 11.