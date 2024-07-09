А вы знали? Дворца ледового спорта в Нижнем Тагиле могло и не быть, если бы рабочий УВЗ Анатолий Додор не убедил председателя Совмина СССР Николая Тихонова выделить деньги на строительство в порядке исключения

В 1981 году Совет министров СССР выпустил постановление, согласно которому прекращалось финансирование всех социальных проектов на территории страны. Строительство сотен дворцов культуры, стадионов, кинотеатров, библиотек в городах нашей страны было приостановлено «до особого распоряжения» Совмина. Причина такого постановления была проста: Советский Союз попал под международные санкции в связи с введением ограниченного контингента войск в Афганистан, и страна переходила в режим жёсткой экономии. Постановление вышло как раз тогда, когда УВЗ начал строительство Дворца ледового спорта. Директор завода Вениамин Константинович Сотников выяснил, что разрешить возобновление финансирования мог дать только председатель Совета министров СССР Николай Александрович Тихонов, но он с недавних пор предвзято относился к руководителям крупных предприятий, и очень неохотно принимал их по не производственным вопросам. Тогда Сотников решил отправить к председателю Совета министров Анатолия Прокопьевича Додора — рабочего, Героя Социалистического Труда, члена обкома КПСС и делегата XXIV и XXV партсъездов, члена ЦК профсоюзов, почётного гражданина города Нижний Тагил. Расчёт был на то, что Тихонов не откажет принять человека с такой богатой биографией, и на красноречие Додора.

Приехав в Москву, Анатолий Прокопьевич попал на приём к председателю Совмина, и рассказал ему, что Дворец ледового спорта не только долгожданный объект соцкультбыта, но ещё и наказ избирателей - рабочих УВЗ, будущая база для хоккейной команды «Спутник», и что открытие Дворца должно стать подарком жителям города к 50-летию УВЗ. Предсовмина выслушал доклад Додора, пересмотрел заявку, и наложил резолюцию: «Разрешить. Согласиться в виде исключения со сроком завершения строительства не позже 1986 года». До сих пор неизвестно, что именно повлияло на Тихонова – приведённые Додором аргументы, его умение убеждать или то, что Николай Александрович был хоккейным болельщиком.

С подписанными документами Додор отправился в проектный институт «Союзспортпроект» для того, чтобы там приняли заказ на проектирование Дворца ледового спорта. Но его ждал отказ — институт был перегружен работой. Тогда Анатолий Прокопьевич обратился к своему хорошему знакомому Евгению Михайловичу Тяжельникову, в прошлом, депутату Верховного Совета, члену ЦК ВЦСПС, а ныне завотделом пропаганды ЦК КПСС. Тяжельников решил проблему и институт «Союзспортпроект» взял в работу заявку тагильчан.

Вскоре Стройбанк СССР возобновил финансирование строительства Дворца ледового спорта и первый транш поступил уже весной 1983 года.

Анатолий Прокопьевич Додор проработал на УВЗ до выхода на пенсию в 2001 году. После этого он активно занимался общественной работой и возглавлял Совет ветеранов УВЗ.

По материалам:

- В. Кузин «Геройский характер», изд. СВ-96, 1997 г., ISBN 5895 16070-1