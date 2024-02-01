А вы знали? «Демидовскую дачу» построили не Демидовы

История появления «Демидовской дачи» на Красногвардейской, 5а хорошо известна тагильчанам, которые хотя бы мало-мальски интересуются жизнью города. Началась она в ноябре 1840 года, когда Анатолий Николаевич Демидов женился на племяннице самого Наполеона Бонапарта — Матильде. Вскоре после свадьбы Анатолий прислал на Нижнетагильский завод указание: найти на берегу пруда «живописное место, где можно построить усадьбу для отдыха и обретения душевного покоя» для него и его жены. Приказчики выполнили волю Анатолия и огородили участок с липовой рощей на берегу заводского пруда, рядом с заставой на Старозаводской дороге. Тагильчане прозвали его Матильдовым предместьем и стали ждать молодожёнов в гости. Но не дождались: спустя три года брак распался, Анатолий велел предать имя Матильды забвению, а участок отдал в пользование своему бывшему крепостному Фотию Ильичу Швецову, талантливому механику, управляющему технической частью заводов Нижнетагильского округа. В 1844 году Швецов начинает строить себе дом и обустраивать усадьбу. На берегу заводского пруда появились добротный двухэтажный дом с мезонином, два флигеля, каретник, баня, купальня и пристань. По свидетельствам современников, территория усадьбы утопала в цветах. В отапливаемых оранжереях Швецов выращивал диковинные для наших мест растения, овощи и фрукты. На территории усадьбы также были устроены прудок, в котором разводили рыбу, зверинец и приличных размеров парк с выложенными камнем дорожками. Строительство усадьбы, по разным сведениям, завершилось в 1847 или 1848 году, а в 1850-м Фотий Швецов оставляет службу у Демидовых и едет в Сибирь, где пытается вернуть к жизни Каменский казённый завод, занимается коммерцией, работает управляющим на золотых приисках. Через пять лет Фотий Ильич скоропостижно умирает, а спустя год или два его недвижимость в Нижнем Тагиле отходит Демидовым в качестве уплаты взятых в долг у завода денег.

Дальнейшую историю «Демидовской дачи» тагильские историки и краеведы начинают рассказывать с 2013 года, когда по инициативе тогдашнего мэра города Сергея Носова усадьбу реконструировали и передали Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозаводской Урал». Что происходило с усадьбой с 1858 года по 2012-й, знают не многие.

Поначалу Демидовы не представляли, что делать с усадьбой. Дом, сад, оранжерея требовали к себе постоянного внимания. Пока усадьба формально принадлежала Швецову, за ней присматривали его сестра Акулина с мужем — преподавателем Выйского училища Павлом Акинфиевичем Стебловым (прапрадедом народного артиста РФ Евгения Стеблова). Но после передачи усадьбы Демидовым семья Стебловых уехала в Томск, и более десяти лет за усадьбой присматривали сторожа заводской заставы.

Всерьёз заинтересовался усадьбой вступивший в права наследования Павел Павлович Демидов. Он велел преподавателям и учащимся Выйского училища разработать проект реконструкции усадьбы, а заводским приказчикам устроить на прилегающей Птахиной горе заповедник. Проект реконструкции усадебного дома и двух флигелей выполнил выпускник выйского училища Серапион Шорин, за что получил благодарность заводовладельца и премию. Правда, воплотить проект в реальность Демидов не торопился, надолго позабыв об усадьбе. Чертежи пролежали в архивах более 100 лет, пока на них не обратили внимание научные сотрудники музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Проект реконструкции усадьбы, вторая половина XIX в. (фрагмент ориг. изображения)

https://выставкигасо.рф/demidovs_in_the_history_of_the_urals-pavel

Усадьбу же заводские приказчики стали использовать в качестве гостевого дома. В ней останавливались и жили приглашённые на заводы специалисты, «высокие гости» или знаменитые путешественники, такие как известный исследователь Средней Азии Жозеф Мартен, начальник корпуса горных инженеров герцог Николай Лейхтенбергский, Великие князья Алексей и Владимир Александровичи, великий русский химик Дмитрий Иванович Менделеев. Проживали здесь и дети Павла Павловича Демидова — Анатолий и Павел, а старший сын Елим Павлович, став единоличным владельцем заводов, устроил на Птахиной горе охотничий заказник, куда время от времени приезжал поохотиться на глухарей и зайцев. Тогда-то и закрепилось за усадьбой название «Демидовская дача».

Причал усадьбы в 1914 г. (фото: Александр Протовский / общ. достояние)

В 1917-м усадьба попала в поле зрения командования первого в городе красногвардейского отряда, созданного почти полностью из работников железнодорожного депо станции Нижний Тагил, и это предопределило судьбу «Демидовской дачи» на долгие годы. После Гражданской войны усадьбу с прилегающей территорией передали в ведение Нижнетагильского отделения железной дороги, в течение 70 с лишним лет она использовалась в самых разных качествах: райком комсомола (в те времена в Нижнем Тагиле собирались образовать ещё один район — Железнодорожный), профком НОД-5, спортивная база, ясли и детский сад, парк культуры и отдыха, снова спортивная база. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе был организован пионерский лагерь, а в зимнее время — профилакторий для работников железной дороги.

Усадьба как дом отдыха железнодорожников, 1930-е гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) https://pastvu.com/_p/d/h/a/f/hafkb3rrcyqnfup8yd.jpg Усадьба как дом отдыха железнодорожников, 1950-е гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения) http://historyntagil.ru/history/images_labirint/gl_083_03.jpg

К началу 1990-х здание изрядно обветшало и находиться в нём стало небезопасно. Его передали под склад: сначала спортивного инвентаря, потом менее ценных предметов. Прошло 10 лет, и во время очередной реорганизации РЖД усадьба была признана непрофильным активом и передана на баланс города. Городские власти не представляли, что делать со старинной постройкой, состояние которой с каждым годом становилось всё хуже и хуже.

Усадебный дом в декабре 2012 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Усадебный дом в декабре 2012 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Усадебный дом в декабре 2012 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора) Усадебный дом в декабре 2012 г. (фото Ильи Колесова / с разрешения автора)

Здание «дачи» выставили на аукцион по продаже муниципальной собственности, но все желающие отказывались от участия в торгах, едва увидев воочию его состояние. Памятником архитектуры оно никогда не было: Свердловское управление железной дороги всячески скрывало его историческое прошлое, а скорее всего, просто не знало о нём. К 2008 году в мэрии Нижнего Тагила на усадьбу уже махнули рукой: вывезти капитальный ремонт, а тем более реставрацию администрация города не могла, а перевод здания в разряд ОКН (объектов культурного наследия) требовал времени и поисков архивных документов — усадебный дом мог не дожить до своего нового статуса. В Нижнем Тагиле о «Демидовской даче» начали слагать легенды, в усадьбу зачастили любители «заброшек» со всей страны.

В 2012 году к забытой «даче» на берегу заводского пруда неожиданно проявил интерес недавно избранный глава города Сергей Константинович Носов. Нового мэра ничуть не смутило отсутствие у усадьбы статуса ОКН. Вскоре горожан известили о том, что «историческую усадьбу восстановят и приведут в порядок согласно доступным чертежам и эскизам, найденным в запасниках городского музея».

Правда, у общественности сразу возникли вопросы к внешнему виду усадьбы. На главу города обрушились с критикой, ведь будущий облик «Демидовской дачи» существенно отличался от того, что горожане привыкли видеть. Мэр терпеливо объяснял недовольным, что оригинальных чертежей усадьбы не сохранилось, а имеющиеся фотографии XIX — начала ХХ века не дают полной картины внешнего вида строений. За годы, пока «дача» находилась в ведении железной дороги, её не раз перестраивали под разные нужды, внося изменения и в планировку, и во внешний вид. Поэтому и было решено придать будущему зданию облик, который сохранился на чертежах Серапиона Шорина: по крайней мере, подготовленные эскизы и чертежи рассматривались и были одобрены Демидовыми.

В январе — феврале 2013-го глава города, научные сотрудники музея и руководители строительных организаций посетили усадьбу, в которой уже начиналась подготовка к реконструкции. Тогда же в городских СМИ стала появляться информация о том, что обновлённая усадьба будет передана для размещения экспозиций Нижнетагильскому музею-заповеднику «Горнозаводской Урал» и станет его филиалом. Разбор усадебного дома начался в марте 2013-го. А уже 23 сентября 2013 года обновлённая усадьба была открыта. Правда, новую жизнь получили только усадебный дом и два флигеля. Ни причал, ни купальню, ни оранжерею восстанавливать не стали, а парк приводили в порядок ещё года полтора. Но, так или иначе, судьба исторического объекта оказалась счастливой.

(с) 2024 г. Дмитрий Кужильный, эксклюзивно для АН «Между строк»