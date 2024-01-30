А вы знали? Башню на Лисьей горе в Нижнем Тагиле восстановили случайно

Почти каждый тагильчанин знает, что один из символов Нижнего Тагила — Лисьегорская башня — уже более 200 лет возвышается над нашим городом, притягивая взгляды горожан и туристов. Заложенная в 1818 году как часовня в память о безвременно скончавшейся Елизавете Александровне Строгановой (жене Николая Демидова) и не получившая разрешения Священного Синода на освящение, объектом культа она так и не стала. В конце 20-х годов XIX века башня была переведена в разряд хозяйственных построек. С той поры здание успело послужить наблюдательным пунктом и астрономической обсерваторией, пожарной каланчой и метеорологической станцией, постом артиллерийских корректировщиков и телерадиоретранслятором. За всё это время строение ни разу капитально не ремонтировалось: демидовские приказчики были уверены, что башня сложена на века. Пока в Нижнетагильском округе хозяйничали Демидовы, за внешним видом башни следили: она была аккуратно оштукатурена, в полном порядке содержались окна, двери и лестница, ведущая в ротонду. Даже тропинки, что вели от подножья горы к башне, были выложены плитняком и крицей.
В начале ХХ столетия в Россию пришёл первый экономический кризис. Чтобы сократить расходы, Демидовы начали распродавать непрофильные активы в Нижнем Тагиле. Лисьегорская башня тоже попала в этот список, но покупателей на неё не нашлось, и строение передали в пользование земской пожарной дружине.
После революции 1917 года и Гражданской войны башню передали в ведение Городской пожарной охраны, в ней был оборудован постоянный наблюдательный пост. Правда, владение башней доставляло пожарным больше хлопот, чем пользы. В особенности донимали руководство предписания горисполкома о ремонте и реставрации строения за счёт и силами сотрудников пожарной охраны. В 1930 году башню передали в ведение городской метеорологической службы, и в течение 10 лет тагильские метеорологи вели наблюдение за погодой с вершины Лисьей горы. Накануне Великой Отечественной войны башня сменила статус: её включили в МПВО — систему местной противовоздушной обороны, а в 1941-м МПВО вместе с другими экстренными службами были переданы в подчинение НКВД и на Лисьегорской башне появился наблюдательный пункт. Осенью 1942 года, когда войска 6-й армии генерал-полковника Паулюса подошли вплотную к Сталинграду, возникла реальная угроза бомбовых ударов по Уралу вообще и Нижнему Тагилу в частности. В случае захвата немцами аэродромов Саратова и Горького серийные бомбардировщики люфтваффе Ю-88 могли за два с половиной часа долететь до Нижнего Тагила.
В годы Великой Отечественной произошло ещё одно важное событие в жизни Лисьегорской башни: в Москве подтвердили историко-архитектурную ценность строения и обязали областное управление культуры включить его в реестр памятников архитектуры Свердловской области, а горисполкому Нижнего Тагила — обеспечить сохранность здания.
После войны, вплоть до 1955 года, на башне находилось оборудование метеорологической службы, а в 1956-м в ней был смонтирован первый в городе телевизионный ретранслятор, и весной 1957 года отсюда началось пробное вещание телевизионного сигнала на Нижний Тагил.
На плачевное состояние памятника архитектуры обратили внимание в Нижнетагильском горкоме партии. Башню осмотрели специалисты треста «Союзреставрация» и вынесли вердикт: башню необходимо срочно реставрировать. Но очередь в тресте «Союзреставрация» в те годы была огромной: большинство специалистов были заняты восстановлением историко-архитектурных памятников, пострадавших в годы войны, и реставрацию башни пришлось отложить до лучших времён.
Шли годы, ставшая бесхозной башня быстро разрушалась. В августе 1965-го на Лисьей горе проходили областные соревнования по мотокроссу на приз Черепановых. Один из участников, корреспондент газеты «Труд» Виктор Лебедев, обратил внимание на плачевное состояние памятника архитектуры, и его заметку перепечатали ряд центральных изданий. В итоге была достигнута договорённость с реставраторами, и весной 1967 года Лисьегорская башня оделась в строительные леса. Правда, перед горисполкомом встала другая задача, решить которую в то время так и не смогли. Лучший способ сохранить башню — разместить в ней какое-нибудь учреждение. Но что можно было разместить на 10 квадратных метрах, в помещении, где нет ни отопления, ни электричества, ни канализации?
Первоначально отремонтированную башню было решено оставить открытой для свободного посещения. Для обеспечения порядка городскому Управлению внутренних дел Нижнего Тагила было предписано установить на вершине Лисьей горы пост с круглосуточным дежурством наряда милиции. Но в городском УВД довольно быстро нашли причины, чтобы не выполнять предписание горисполкома: не хватало личного состава, на гору могла заехать не каждая милицейская машина, пост в башне невозможно было использовать в зимнее время. До 1978 года Лисьегорская башня оставалась открытой для всех. А так как Лисья гора традиционно являлась местом проведения досуга тагильчан, нетрудно догадаться, что отдыхающие превратили башню в отхожее место и свалку мусора. В конце концов «во избежание несчастных случаев и актов вандализма» вход в башню было решено закрыть, заварив железными листами окна и дверь.
В 1990-х годах тагильчане начали обращаться в администрацию города с просьбами отреставрировать символ города на Лисьей горе и открыть башню для всех желающих. В 1998-м, во время прямого эфира на «Экорадио», мэр города Николай Диденко, отвечая на вопросы о судьбе строения, рассказал, что прежде, чем открыть Лисьегорскую башню, её необходимо отреставрировать. Как оказалось, во время реставрационных работ в 1967 году специалисты так и не смогли выровнять ротонду башни. Всё, что они сделали, — уменьшили её наклон. Но полностью избавиться от этого изъяна в то время не сумели, и «кособокая» ротонда могла быть опасной для посетителей. Глава города заявил, что в настоящий момент у городской казны нет денег, чтобы оплатить труд реставраторов, и обратил внимание потенциальных спонсоров на проблему. Спонсоры не нашлись, а у Лисьей горы и башни появилась новая проблема — автомобилисты, которые поднимались на своих машинах на вершину горы по её пологой стороне и устраивали там пикники. Из-за постоянного воздействия автомашин на грунт началась эрозия и без того небогатого верхнего слоя почвы. С хулиганами, как называли их в мэрии, пытались бороться всеми доступными методами, но без особого успеха. Раз в два-три года башню очищали от непотребных надписей, белили и красили, но не более.
46 лет Лисьегорская башня оставалась беспризорной и могла бы оставаться в таком статусе по сей день, пока в 2014 году случайно не попала в поле зрения мэра города Сергея Носова.
По неподтверждённым слухам, Сергей Константинович для самопрезентации долго искал полуразрушенные и заброшенные объекты, которые можно было отремонтировать, а потом с помпой заново открыть. Поначалу тагильский градоначальник хотел с нуля восстановить памятник Николаю Никитичу Демидову работы французского скульптора Франсуа Бозио, уничтоженный в 1919-м. Но за реплику (точную копию) памятника запросили какую-то космическую сумму, которую городской бюджет не потянул бы никогда. Да и установка второго мемориала Николаю Никитичу выглядела бы довольно странно. И только тогда кто-то из свиты главы города посоветовал ему обратить внимание на заброшенную башню. За неимением других достойных вариантов Сергей Носов был вынужден согласиться. В течение полугода были проведены исследования, определена сумма затрат и найдены подрядчики. Весной 2015 года началась реставрация башни. Тогда же стало известно, что в ней будет открыт филиал Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».