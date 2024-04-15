А вы знали? Алла Пугачёва была в Нижнем Тагиле три раза

Примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачёва, которая отмечает сегодня свой юбилей — 75 лет, — была в Нижнем Тагиле три раза.

Впервые Алла Пугачёва выступила в Нижнем Тагиле в начале 1970-х, когда входила в состав эстрадного оркестра Олега Лундстрема. В 1972 и 1973 годах этот коллектив дважды приезжал с концертами в наш город. Тогда на афишах вместе с солистами оркестра Анатолием Могилевским и Майей Розовой появилось имя новой исполнительницы Аллы Орбакене, которая вскоре сменит фамилию мужа на фамилию отца и начнёт подниматься на эстрадный олимп с песней «Арлекино».

В июне 1990 года певица отправилась в длительное турне по Предуралью, Уралу и Зауралью. Турне началось в Перми, где Пугачёва за 5 дней выступила с 10 концертами. Следующей остановкой стал Свердловск. Там Алла Борисовна за 5 дней отыграла 8 концертов на стадионе «Уралмаш», провела несколько встреч с первыми лицами Свердловской области и дала интервью газете «На смену!», которое закончила словами: «Нижний Тагил, встречай!» Сначала любимую певицу ждали 18, 19 и 20 июня. По Нижнему Тагилу даже поползли слухи, что концерты могут отменить, но 22-го стало известно, что примадонна выступит в нашем городе 23 и 24 июня. Так оно и случилось, концерты прошли с огромным успехом.

В следующий раз имя Аллы Борисовны в контексте Нижнего Тагила появилось в публичном поле в ноябре 2005 года, когда певица, переживающая развод с Филиппом Киркоровым, внезапно исчезла из Москвы и долгое время не давала о себе знать. Тогда кто-то из журналистов запустил слух, что Пугачёва скрывается от папарацци в Нижнем Тагиле. Якобы она живёт у подруги её матери и готовит большую концертную программу. Представители администрации Нижнего Тагила официально опровергли эти слухи.

По неподтверждённой информации, Алла Пугачёва могла посетить Нижний Тагил где-то в 1984–1985 годах с неофициальным визитом, который она не афишировала. Дело в том, что мама певицы, Зинаида Архиповна Одегова, в 1940–1941 годах училась в Свердловске. В 1942 году она ушла добровольцем на фронт и попала в одну часть ПВО с тагильскими комсомолками. После войны девушки поддерживали связь друг с другом, а когда в 1984 году в Тагиле был создан клуб «Фронтовичка», Зинаида Архиповна стала его постоянным членом. Во время одной из поездок в Нижний Тагил на встречу с участницами клуба её сопровождала дочь.