А вы знали? 19 сентября 1724 года родился Никита Демидов

Сегодня, 19 сентября 2024 года, исполняется 300 лет со дня рождения Никиты Акинфиевича Демидова, владельца тагильских заводов, который сделал очень много для дальнейшего развития Нижнего Тагила.

В семье Демидовых существовало поверье, что все мужчины этого рода должны рождаться в дороге. 19 сентября 1724 года по пути из Тулы на Урал, не доезжая нескольких вёрст до села Усть-Утка, появился на свет третий сын Акинфия Демидова, которого назвали в честь деда Никитой. Детство и отрочество будущего хозяина Нижнетагильских заводов прошло в Невьянске и Туле. Вопреки легендам и историческим анекдотам, нашедшим отражение в кинематографе, старшие братья — Прокофий и Григорий — заботились о нём, помогали в учёбе, поддерживали в различных начинаниях. Никита рос окружённый заботой родни, рано выучился чтению, письму и счёту, рано стал интересоваться заводскими делами. И Акинфий, видя интерес мальчика к фамильному делу, сделал всё, чтобы дать младшему сыну прекрасное образование. С 17 лет Никита стал вплотную знакомиться с производством, постоянно разъезжая с отцом по заводам; учился управлению производством, заведуя соляными варницами в Соликамске; изучал литейное и горное дело, особое внимание уделяя устройству домен и молотовых механизмов. За год до смерти Акинфия Никита предложил отцу несколько проектов по запуску новых заводов, чертежи и расчёты рентабельности для которых он выполнил сам.

Став после смерти родителя владельцем Нижнетагильского, Выйского, Черноисточинского и Лайского заводов на Урале и нескольких передельных заводов на Нижегородчине, Никита в первую очередь занялся модернизацией производства. На Нижнетагильском заводе при нём была построена и пущена в действие самая большая домна в Европе. Позднее, с 1760 по 1775 год, им были построены три новых завода: Нижнесалдинский, Верхнесалдинский и Висимо-Уткинский, а на ранее построенных заводах была произведена модернизация оборудования.

В 1750 году Никита Акинфиевич Демидов решает сделать столицей своей «железной империи» Нижнетагильский завод. Он строит в посёлке деревянную церковь и два каменных дома, где разместились «заводоуправление» и заводская казна.

Особое внимание Никита уделял подготовке заводских кадров. Он не только привлекал на заводы знающих специалистов, но и сам следил за техническими новинками и применял некоторые из них в заводском деле. В 1765 году он открывает при заводской школе специальное отделение для подготовки служащих на Нижнетагильском заводе. Вскоре это отделение расширяется, а затем преобразовывается в заводское училище. К 1770 году в нём обучались 20 мальчиков, а затраты на содержание достигли 800 рублей серебром в год. Обучение вели учитель Гавриил Евтифеев и мастер Осип Шталмеер — первый иностранный специалист, выписанный Никитой Акинфиевичем из Москвы. Первая Нижнетагильская библиотека была также основана Никитой, который привёз из Москвы и Петербурга 145 книг, более 100 технических журналов, множество карт и учебных пособий. По его указанию заводские приказчики ежегодно закупали учебные и технические книги на сумму более 200 рублей.

По указанию Никиты были построены два каменных «провиантских магазина», известные ныне как Верхний и Нижний провиантские склады, а в 1764 году началось строительство каменного Входо-Иерусалимского храма, которое завершилось в 1777-м. Эта церковь на долгое время стала самой богатой и одной из самых красивых на Урале.

Никита Акинфиевич первым из Демидовых обратил внимание на развитие народных промыслов. Он открыл в Нижнем Тагиле художественную школу, где готовили мастеров росписи по дереву и металлу, а изделия нижнетагильских мастеров начали вывозиться на уральские и сибирские ярмарки, где они снискали себе добрую славу. Оказался Никита Акинфиевич и причастным к созданию будущего Городского сада (ныне — ПКиО им. Бондина). По его приказу в Нижнем Тагиле был разбит господский сад, где помимо декоративных растений выращивали также необычные для Урала фрукты, овощи и ягоды. Именно с его лёгкой руки в Тагиле начали выращивать поречу — красную смородину, некоторые сорта картофеля и пшеницы и, задолго до Мичурина, аронию — черноплодную рябину.

Последние годы жизни Никита Акинфиевич прожил вдалеке от Нижнего Тагила, но он не забывал о «столице» своих уральских владений, регулярно присылая книги для библиотеки, церковную утварь для Входо-Иерусалимской церкви и деньги на содержание своего сада и двух приютов для сирот и калек, основанных им в ещё в середине XVIII века. Умер «наш» Никита 7 мая 1787 года. Его похоронили в склепе церкви его усадьбы в селе Петровском-Княжищево рядом с любимой женой.