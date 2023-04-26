«Вы превратили будний серый день в нечто удивительно прекрасное». Незабываемый концерт от Дворца культуры школьников (ВИДЕО)

Все мы обожаем сюрпризы! Одни любят получать такие приятные подарки, другие — их организовывать и дарить.

Творческая команда Центра культуры и искусства НТМК всегда с радостью устраивает приятные сюрпризы для любимых зрителей!

Недавно в зрительном зале Дворца культуры школьников удивлялись, восхищались, радовались, веселились и играли вместе с нами особо дорогие гости.

Участниками мероприятия стали подопечные Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Ленинского района Нижнего Тагила и благотворительных организаций, учащиеся спецшкол города, их друзья и родственники.

Творческие коллективы ДКШ (студия «Ералаш», цирк «Аншлаг», ансамбль танца «Огонёк») и весёлые ведущие подарили гостям незабываемый концерт и отличное настроение!

«Сегодня впервые наши дети побывали в гостях у ДК школьников. Какие же у нас в городе таланты, просто не верится! Столько позитивной энергии, столько песен и танцев мы не видели давно, все артисты — настоящие профи, несмотря на юный возраст. Не передать словами нашу благодарность, спасибо за тёплый приём и потрясающее выступление, этот день нам запомнится надолго. Отдельно хочется сказать от всей души организаторам такого праздника: вы превратили будний серый день в нечто удивительно прекрасное, спасибо за улыбки наших детей и за добрые эмоции. Желаем только вдохновения и побед, вы настоящие герои», — делятся своими впечатлениями в соцсетях участники мероприятия.

Мы всегда рады новым знакомствам и тёплым встречам! Уверены, что это мероприятие станет началом большой и настоящей дружбы!

Тем более что юные подопечные благотворительных организаций города вместе с родителями уже не раз становились гостями наших праздников и мероприятий в ДК НТМК и Музее боевой славы металлургов.

Впереди новые праздники, тематические мастер-классы и творческие встречи!

Реклама, рекламодатель НЧКУ «Центр культуры и искусства НТМК», ИНН 6623043966. 2VtzqxjXBVR