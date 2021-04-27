Вы должны увидеть этот танец! Бывший спецназовец из Нижнего Тагила стал звездой исправительной колонии (ВИДЕО)

В рамках Международного дня танца в Тавдинской исправительной колонии, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов и судов, осуждённые подготовили танцевальную программу. Возглавил труппу танцоров бывший спецназовец из Нижнего Тагила Даниил Ш.

«Мероприятие в ИК-26 ко Дню танца было организовано и проведено нами впервые. Танцы, которые мы увидели в этот день, произвели на нас огромное впечатление, эти выступления открыли нам всевозможные танцевальные жанры, о которых мы раньше не знали. И с каждым из них нужно считаться», — отметил Евгений Прудников, врио начальника ОВРО.

Даниил пошёл в танцы ещё в 12 лет. Набравшись опыта, в 16 лет он решил попробовать себя в группе Аллы Духовой «Тодес», для этого юноша поехал в Екатеринбург на кастинг. По словам мужчины, на место там претендовало 30 человек. На кастинге Даниила не заметили, и он вернулся в родной Серов, где продолжил танцевать уже для уличной аудитории и друзей.

Затем Даниил служил в спецназе отряда ВВ МВД «Урал», который находится в Нижнем Тагиле. По окончании службы мужчина вернулся в Серов, где связался с наркотиками. Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы. Теперь в своё свободное от работы время Даниил оттачивает мастерство.