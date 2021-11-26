ВУЗ-банк и УБРиР объединяют офисную сеть. Рассказываем, что изменится для клиентов ВУЗ-банка в Нижнем Тагиле

В рамках проводимой в банке трансформации офисов и их укрупнения отделения ВУЗ-банка по адресам проспект Строителей, 8 и проспект Вагоностроителей, 14 продолжат работу до 1 декабря. В дальнейшем клиенты смогут обращаться в один из ближайших офисов УБРиР по адресам: проспект Вагоностроителей, 15/13 или проспект Мира, 22а. Там клиенты ВУЗ-банка смогут получить новые сервисы, в том числе и дистанционного банковского обслуживания. ВУЗ-банк и УБРиР входят в одну банковскую группу с 2015 года.

«Клиентам ВУЗ-банка нет необходимости переоформлять действующие договоры. Меняется только привычный адрес обслуживания, новые офисы обслуживания находятся в том же районе. Если у вас в ВУЗ-банке открыт вклад, то все условия по нему сохранятся. По окончании срока действия договора вы сможете получить вклад плюс все начисленные проценты. То же самое по кредитам ВУЗ-банка. Продолжайте пользоваться заёмными средствами и вносить ежемесячные платежи по текущим реквизитам. Для очной консультации по любому вопросу клиентам ВУЗ-банка можно обращаться в ближайший офис банка УБРиР», — отмечает директор дивизиона «Средний Урал» Михаил Прилепов.

УБРиР входит в список 30 крупнейших банков России (по версии ЦБ РФ) и в топ-30 крупнейших банков страны по активам (по данным «Интерфакса»). В 2021 году Центробанк включил УБРиР в число значимых кредитных организаций на рынке платёжных услуг. Это крупнейший банк Урала по активам, вкладам физических лиц и капиталу.

Почти любой продукт УБРиР можно оформить онлайн, с бесплатной доставкой в любое удобное время и место: в офис или домой. УБРиР обладает более широким спектром диджитал-услуг и развитым набором дистанционных сервисов.

«Пандемия и общее развитие онлайн-сервисов сделало общемировым трендом переход на дистанционное банковское обслуживание. Большинство банковских сервисов сейчас доступны в электронном виде, и тенденция идёт к тому, что их будет всё больше. А офисы — это скорее живое общение с клиентом, помощь в выборе нужного продукта или решение частного вопроса. С ростом потребления банковских услуг онлайн классическими офисами сейчас пользуются меньше половины клиентов», — отмечает директор дивизиона «Средний Урал» Михаил Прилепов.

УБРиР обладает широкой сетью банкоматов по всей стране. На сегодняшний день собственная и партнёрская сеть УБРиР насчитывает более 20 000 устройств в 80 регионах России. Партнёрами сети являются Райффайзенбанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Вуз-банк, АкБарс. Клиенты УБРиР могут вносить и снимать наличные средства во всех этих устройствах.

Любые интересующие вас вопросы вы можете задать в онлайн-чате на сайте ВУЗ-банка либо по телефону горячей линии 8-800-700-2-700.

Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития», Акционерное общество «ВУЗ-банк».

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