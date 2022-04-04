Второй фестиваль классической музыки «Мой Бах» в Нижнем Тагиле посетили около 1000 слушателей 

В филармонии Нижнего Тагила завершился фестиваль «Мой Бах» (12+), который проводился уже во второй раз и был посвящён творчеству великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха. На заключительном концерте выступил екатеринбургский камерный оркестр B-A-C-H, который играл в Нижнетагильской филармонии 27 лет назад на одном из первых концертов только что созданного в Нижнем Тагиле учреждения культуры.

Коллектив B-A-C-H мастерски соединил и исполнил в одной программе композиции Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Альфреда Шнитке и Макса Рихтера. Вместе с приглашённым оркестром сыграла тагильская органистка Наталья Воронина. Она исполнила сольную часть на клавесине.

За время фестиваля в залах филармонии собрались около 1000 слушателей, на него приехали 23 музыканта из Екатеринбурга и Москвы. С 15 по 31 марта прошло четыре концерта, первый из них — в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» Минкультуры России.

По словам организаторов фестиваля, главной целью было познакомить с творчеством Баха самую широкую публику.

«У нас был “Бах фортепианный” — на концерте молодого и очень интересного пианиста из Москвы Николая Кузнецова. Был “Бах органный” — с музыкой, которая используется в кино, и многие ранее и не подозревали, что это всё Бах. Был “Бах в кроссовере” со столичным ансамблем “Компромисс-квартет”. И оркестр В-А-С-Н, с которым нашу филармонию связывает особая история с самого её открытия», — говорят организаторы фестиваля.

В течение всего фестиваля в группе филармонии во «ВКонтакте» появлялись видеоработы, посвящённые Баху. Всего на конкурс видеороликов «Мой Бах» было прислано шесть работ. Победителем стал тагильский журналист и оператор Александр Мешков. Автор видео получил денежный приз в размере 5 тысяч рублей, остальных конкурсантов наградили сертификатами на приобретение билетов на филармонические концерты.