ВТБ потратит 15 млн рублей на услуги сыщиков для поиска должников

Структура ВТБ по взысканию долгов (ВТБ ДЦ) за 15 млн рублей наймёт компанию, предоставляющую информационные и сыскные услуги, для поиска должников банка и их имущества, со ссылкой на документы к госзакупкам компании пишут «Ведомости».

В задачи исполнителя входит изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, поиск утраченного банком имущества (в том числе зарубежного), а также установление обстоятельств разглашения сведений, которые составляют государственную и коммерческую тайну. Также исполнитель контракта должен проверять потенциальных партнёров банка с их письменного согласия: выяснять их биографические и другие данные и выявлять среди них некредитоспособных или ненадёжных.

Одним из требований к исполнителю является наличие похожего сыскного опыта в ВТБ, Сбербанке, Россельхозбанке или их дочерних компаниях. Источник в одном из крупных банков рассказал, что сыскными услугами пользуются практически все крупные банки при работе с проблемными заёмщиками. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Подача заявок на конкурс проходит в закрытом режиме. Согласно сайту госзакупок, сейчас на исполнение заказа претендует один участник.