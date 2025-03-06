«Всю жизнь он изучал это искусство, открывал его для зрителей, учил понимать киноязык, расшифровывать образы». В Нижнем Тагиле состоялось прощание с известным киноведом Виталием Скоревым

В Нижнем Тагиле 5 марта в Свято-Троицком кафедральном соборе состоялось прощание с известным в Нижнем Тагиле киноведом, членом Гильдии неигрового кино и телевидения Виталием Скоревым.

«Он был не просто методистом по кино кинотеатра “Красногвардеец” и членом Гильдии неигрового кино и телевидения. Это легендарный тагильский киновед, человек, влюбленный в кинематограф. Всю жизнь он изучал это искусство, открывал его для зрителей, учил понимать киноязык, расшифровывать образы. Виталий — создатель и идейный вдохновитель множества киноклубов. Благодаря ему в кинотеатре процветает фестивальное кинодвижение. Он навсегда останется в наших сердцах», — отзываются о Виталии его коллеги.

У Виталия была насыщенная жизнь, многие тагильчане знали его, как творческого и очень доброго человека. Длительное время он работал педагогом, и его ученики с теплотой говорят о занятиях, которые вёл кинокритик.

«Виталий Германович, когда я училась в 50 школе, набирал кружок “Познай себя”. И мы решили туда ходить. Было очень интересно, в те времена это казалось чем-то необычным: работа с энергией, обучение закаливанию, “прогулки” по углям. Часто ездили в походы, благодаря всему этому у нас была очень интересная юность, где мы познавали что-то новое. С закрытыми глазами мы учились медитировать, узнавать цвета. Благодаря Виталию морально и духовно развивались. Он привил нам сплочённость и спустя уже многие годы мы общаемся, многое знаем друг о друге. Сначала для нас он был Виталием Германовичем, а потом уже стал просто Виталиком. Когда уже стали старше мы знали, что он работал оператором в кинотеатре “Искра”. Часто приглашал нас в операторную. Мы всегда были этому очень рады, ведь могли всё увидеть изнутри. Виталик был замечательным и очень добрым человеком, благодаря его знаниям и опыту у нас была замечательная юность», — рассказала АН «Между строк» бывшая ученица киноведа Марина Нестерова.

Помимо фильмов и преподавания, Виталий всерьёз увлекался театральным искусством, часто ходил в драматический театр и конечно, на премьеры своих воспитанников.

«Я познакомилась с Виталием более 5 лет назад, он был моим педагогом в киностудии “Красногвардейца”. Это был замечательный, очень умный и образованный человек, умеющий интересно рассказать о кино и о киноиндустрии. Виталий был для нас не сколько педагогом, а мотиватором. Всегда говорил: “Продолжайте учиться, делать своё дело, никогда не отступайте”. Верил в каждого воспитанника. Я работаю в театре и Виталий Германович никогда не пропустил ни одну из моих премьер. Часто списывались с ним, получала поддержку, напутствия и советы. Очень рада, что именно этот светлый и добрый человек был в моей жизни», — поделилась актриса Нижнетагильского драматического театра Виктория Панкова.

Виталий Скорев охотно общался с журналистами и хотел донести до людей идею о необходимости духовного и культурного развития. Многие его почитатели искренне надеются, что его дело будет жить дальше.

«У нас было несколько совместных проектов, я ходила на все его киноклубы. Мы познакомились с Виталием Скоревым более 10 лет назад. Помню, что в 2013 году я брала у него своё первое интервью. Потом мы вместе писали с Виталием большой материал о кино. Вообще он был прекрасным человеком, болел свои делом. Его можно было слушать часами, разговаривать на различные темы, он был очень добрым, невероятно деликатным и внёс огромный вклад в развитие культуры Нижнего Тагила», — рассказала журналист Оксана Исупова.