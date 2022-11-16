Всё в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»

«Ростелеком» предлагает максимальный пакет цифровых услуг и контента с экономией от 30%. Предложение включает единую подписку на пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное ТВ и мобильную связь. При подключении можно сохранить мобильный номер, оформить до пяти сим-карт и использовать единый для всей семьи пакет минут, SMS и гигабайтов мобильного интернета.

Впервые в одном пакете с цифровыми услугами клиенты получают доступ к контенту сразу пяти топовых видеосервисов – подписку «Wink 5-в-1». Множить аккаунты и платить за каждый онлайн-кинотеатр отдельно теперь не нужно: в подписку входит контент от Wink, more.tv, Amediateka, Start и топовые сериалы «Кинопоиска». Общая коллекция включает более 50 тысяч фильмов и эпизодов сериалов.

Зрителям также доступен широкий выбор общедоступных и тематических телеканалов, на большинстве из которых работает опция «Управление просмотром». Она позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать эфир, пользоваться архивом программ за последние трое суток. Смотреть ТВ-каналы, кино и сериалы можно с пяти устройств под одной учетной записью: на телевизоре, компьютере, планшете или смартфоне.

«Наша компания разработала уникальный пакет, который способен удовлетворить современные потребности клиента. Предложение включает все необходимые цифровые услуги, а также фильмы, сериалы и телепередачи сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров. Созданный ранее конвергентный тариф “Технологии выгоды. Лучший старт” показал, что абонентам очень комфортен формат объединения нескольких услуг в одном предложении. В Свердловской области за полгода количество подключений к этому пакету увеличилось в три раза. Новый максимальный тариф также отлично подойдет тем, кто решит в короткий срок протестировать наши услуги и при этом получить выгоду», – отметил Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком».

Объединение услуг в одном лицевом счете позволяет клиентам управлять всеми сервисами в личном кабинете или мобильном приложении, а также обращаться за сервисной поддержкой в рамках одного звонка на горячую линию или в онлайн-чате.

Подробнее о тарифах можно узнать на официальном сайте компании.