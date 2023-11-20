Всё как у взрослых. Помогут ли выборы в школьные советы, которые прошли в Нижнем Тагиле, сформировать у молодёжи интерес к политике?

В то время как в российском обществе снижается интерес к выборам и всё меньше людей приходят на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса за партии или кандидатов, в Нижнем Тагиле прошли выборы в школьные советы в рамках проекта «Школа молодого политика “НапряМИК”». Его инициатором стал депутат городской молодёжной думы Юрий Кожанов. 16 ноября в зале заседаний Нижнетагильской гордумы состоялось подведение итогов проекта и вручение удостоверений членов школьных советов.

Выборы проходили в школах № 55, 33, 24 и № 6 им. А. П. Бондина. В голосовании участвовали старшеклассники с 8-го по 11-й класс, кандидатами могли стать школьники с 9-го по 11-й класс. Точное количество участников школьных выборов организаторы не назвали, но отметили, что в голосовании участвовали далеко не все, кто имел такую возможность.

Юрий Кожанов рассказал АН «Между строк», что во время выборов председателей школьных советов было два направления агитации: активная, когда кандидаты самостоятельно взаимодействовали с аудиторией, и пассивная — размещение плакатов и листовок. Упор в проекте был сделан на сам процесс подготовки и проведения выборов и подведения итогов голосования. Выборы старались проводить максимально «по-взрослому», были списки избирателей, бюллетени и предвыборная корреспонденция.

«В первую очередь проект нацелен на то, чтобы вывести взаимодействие ребят на городской уровень. Школьные советы как органы школьного самоуправления в образовательных учреждениях уже давно существуют. У нас не было задачи заменить или навязать школе какой-то новый способ взаимодействия, мы лишь помогли провести выборы в эти органы и провели пару встреч для обучения избирательному праву. Влиять на работу общественных советов в школе мы тоже не будем. Выборы проходили с соблюдением принципа тайного голосования», — рассказал Юрий.

В каждой школе в совет вошли от 2 до 5 человек. Подсчёт результатов производился вручную, его организовывали ребята из других школ.

Несмотря на название проекта «Школа молодого политика “НапряМИК”», основной его идеей стало обучение школьников именно избирательному праву. Тренингов по политологии или социологии организаторы проекта не планировали. По словам Юрия Кожанова, большую роль в выборе идеи проекта сыграло его личное участие в избирательных комиссиях городского и областного уровней.

«Я был в территориальной молодёжной избирательной комиссии Тагилстроевского района в 2014 году, сейчас они уже не формируются. Также ещё два года я был членом молодёжной избирательной комиссии Свердловской области, поэтому возникла мысль возродить в Нижнем Тагиле традицию школьных выборов. Это пока пилотный проект, мы смотрели, как всё пройдёт. В будущем, может быть, повторим эту практику с другими образовательными учреждениями», — делится автор «Школы молодого политика».

«НапряМИК» стал одним из победителей муниципального грантового конкурса «Твоя инициатива» в рамках областного проекта «Банк молодёжных инициатив» и получил денежную поддержку в размере 42,7 тысячи рублей.

Регулировать работу школьных советов организаторы проекта не будут, их задачей было проведение выборов. Однако авторы проекта планируют, что ребята из школьных советов в дальнейшем станут взаимодействовать с молодёжной думой и участвовать в общественной жизни города.

В августе со школьниками начали проводить ознакомительные встречи, им рассказали о процессе выборов, потом провели сами выборы, в декабре пройдут встречи с выбранными школьными советами. В реализации проекта Юрию Кожанову помогали представители районных территориальных избирательных комиссий и учителя.

Остаётся надеяться, что усилия, потраченные на организацию и проведение выборов в школьные советы, не пройдут впустую и у тагильской молодёжи, вопреки электоральной апатии, царящей в стране, появится интерес к политике и желание влиять на ситуацию с помощью голосования.