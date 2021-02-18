«Всё дорогое и ликвидное уже продано». Чиновники отчитались перед депутатами о продаже муниципального имущества в 2020 году

За 2020 год мэрия Нижнего Тагила смогла продать 22 объекта недвижимого муниципального имущества на общую сумму 20,6 млн рублей. Об этом депутатам городской думы доложила начальник профильного управления Марина Михайлова. Для сравнения: в 2019 году чиновникам удалось продать 28 объектов на 70,7 млн рублей.

«Это связано с тем, что все крупные и ликвидные объекты мы уже продали и они приватизированы, — заявила чиновница, объясняя депутатам такое резкое снижение выручки. — Теперь мы подбираем и продаём либо мелкие объекты, либо те объекты, которые арендаторы отказываются приватизировать. Поэтому мы не сможем продавать больше».

Согласно отчёту, мэрии за 10,3 млн рублей удалось продать 5,5 тысячи кубометров древесины, которая была вырублена при строительстве моста через Тагильский пруд.

На 2021 год управление муниципального имущества подготовило новый план распродажи городских активов. В списке 10 новых объектов: гаражи, нежилые помещения, здания производственной базы и цеха по обработке мрамора.