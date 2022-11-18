«Всё, что вы хотели спросить у банков». В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» состоится уникальная встреча «Открытый диалог: БАНКИ и БИЗНЕС»

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» 25 ноября уполномоченные представители банков проведут индивидуальные консультации для представителей малого и среднего бизнеса.

В центре отметили, что формат встречи — это консультации «один на один».

«Отказы в банковском кредите, если вы с ними сталкивались, то знаете: обычно причины не объясняются. Кредитные специалисты не уполномочены это делать, а те, кто принимает решения, не всегда охотно идут на разговор», — подчёркивают в центре.

В рамках встречи у предпринимателей будет уникальная возможность задать специалистам банков все интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.

В мероприятии примут участие специалисты «Сбера», банка «Открытие», «Росбанка», «Россельхозбанка», банка «Интеза», «Первоуральскбанка» и «Уральского банка реконструкции и развития». Они проконсультируют предпринимателей по вопросам о причинах отказов банков в получении кредитов, помогут правильно оценить свои слабые и сильные стороны при подаче заявки на кредит, подскажут, как поступить, если появились просроченные платежи по текущему кредиту, и в каких случаях можно рассчитывать на реструктуризацию задолженности. Также они расскажут о том, какая сегодня есть альтернатива классическому банковскому кредиту для привлечения дополнительных средств на развитие бизнеса.

Мероприятие проходит в рамках проекта «Повышение уровня финансовой грамотности субъектов МСП как необходимый фактор взаимовыгодного сотрудничества с коммерческими банками». Организуют встречу Уральское ГУ Банка России, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства и Нижнетагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

В фонде отметили, что участие в мероприятии, помимо получения необходимых знаний и ответов на актуальные для бизнеса вопросы, даст предпринимателям возможность установить личные контакты с уполномоченными представителями банков, чтобы выстроить свою финансовую стратегию.

Если вы хотите попасть на мероприятие «Открытый диалог: БАНКИ И БИЗНЕС», пожалуйста, зарегистрируйтесь.