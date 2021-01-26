«ВСМПО-Ависма» заявила о возобновлении сотрудничества с Boeing

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» и американский Boeing заключили долгосрочный контракт на поставку титановой продукции для изготовления гражданских самолётов, сообщается на сайте корпорации.

«Мы будем поставлять компании и её поставщикам титановые поковки с целью обеспечения потребностей в изготовлении гражданских самолётов различных моделей: 787 Dreamliner, 777, 767 и 737», — заявили в «ВСМПО-Ависма».

Объёмы продукции и сроки поставки пока не уточняются.

«Совместное предприятие "ВСМПО-Ависма" и Boeing — Ural Boeing Manufacturing (UBM) — в Верхней Салде будет осуществлять механическую обработку значительной части продукции», — уточнили в корпорации.

Ранее снижение потребления продукции корпорации из-за пандемии коронавируса стало серьёзным испытанием для её бизнеса. За несколько месяцев на предприятии сменились несколько директоров.

В середине января стало известно о том, что «ВСМПО-Ависма» убрали из санкционного списка Минторга США. Министерство опубликовало сообщение об исключении предприятия из списка «конечных военных пользователей».