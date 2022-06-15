ВСМПО-Ависма обжаловала иск Росприроднадзора на 651 млн рублей 

Корпорация «ВСМПО-Ависма» добилась отмены иска на 651 млн рублей за загрязнение почв от департамента Росприроднадзора по УРФО. В Перми во вторник, 14 июня, арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, сообщает «Интерфакс».

Напомним, осенью 2021 года Арбитражный суд Свердловской области взыскал 651,6 млн рублей с корпорации «ВСМПО-Ависма» за загрязнение почвы в пользу департамента Росприроднадзора по УРФО. Вред был причинён почвам на площади 34,8 га. По данным материалов дела, компания загрязнила участок земли, смежный с участком, принадлежащим Минобороны РФ, которое участвовало в деле как третье лицо и поддержало требования Росприроднадзора.

В суде первой инстанции озвучивались данные о том, что на территории располагалась часть шламонакопителя. Кроме того, корпорацию уличили в деятельности по обработке и утилизации отходов титановой стружки III класса опасности при отсутствии лицензии на этот вид деятельности.

«Доводы предприятия о невозможности "мигрирования" отходов суд счёл необоснованными, так как расположение шламонакопителя и земельного участка свидетельствуют о возможном проникновении загрязняющих веществ в почвы из водного объекта», — говорится в судебном решении суда первой инстанции.

Корпорация «ВСМПО-Ависма» с требованиями не согласилась и подала апелляцию в арбитраж.

ВСМПО-Ависма до конца февраля являлась основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. 65,27% акций компании принадлежат зампредседателя совета директоров компании Михаилу Шелкову, 25% плюс 1 акцией владеет госкорпорация «Ростех».