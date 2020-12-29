Вслед за Высокинским из мэрии Екатеринбурга уходит вице-мэр Екатерина Куземка

Замглавы Екатеринбурга по внутренней политике Екатерина Куземка в ближайшее время напишет заявление об отставке, пишет ЕАН.

По её словам, с уходом с поста главы города Александра Высокинского в горадминистрации её больше ничего не держит.

«Я уйти хотела давно, ещё в мае — тяжёлая работа, нервная. Но обещала Александру Геннадьевичу, что буду работать с ним до конца», — пояснила Куземка.

Вопрос об отставке Екатерины Куземки стал актуальным после ухода в отставку главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Эксперты предполагают, что исполняющий обязанности главы города Алексей Орлов не захочет работать с нею, поскольку она считается одной из ответственных за провоцирование конфликта с областной администрацией.

В части дальнейших перспектив, по словам Екатерины Куземки, у неё есть несколько предложений в Свердловской области и несколько за её пределами.

«Сейчас я выбираю наиболее подходящее предложение для меня. Не скажу, что по зарплате и графику работы условия в мэрии были мне комфортны. Выгребли, вывезли самые сложные годы, отработали. Я остаюсь на связи, если коллегам понадобится мой совет — всегда готова им его дать», — отметила Екатерина Куземка.

Напомним, глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил своего советника Екатерину Куземку заместителем мэра по вопросам внутренней и информационной политики взамен уволенного Анатолия Гагарина.

Предыдущий замглавы по внутренней политике Анатолий Гагарин был уволен 18 марта 2019 года, поводом для отставки стало представление прокуратуры, уличившей Гагарина в нарушении закона о противодействии коррупции: после поступления на муниципальную службу он не вышел из состава учредителей ряда коммерческих фирм.