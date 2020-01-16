Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, которые предложил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года, со ссылкой на источник в Совете Федерации пишет ТАСС.

«До 1 мая пройдёт всероссийское добровольное голосование по законопроектам, которые будут касаться внесения поправок в Конституцию, голосование пройдёт в один из выходных дней», — сказал источник.

Он добавил, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. По словам источника, законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. Сопредседателями рабочей группы утверждены сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева. В рабочую группу также вошли писатель Захар Прилепин, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, президент благотворительного фонда «Волонтёры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие. Всего в состав рабочей группы войдут 75 человек.