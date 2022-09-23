«Всех мужчин разворачивают». В аэропорту Кольцово ужесточили контроль для выезжающих за границу  

В российских аэропортах последние два дня наблюдаются большие очереди. Сегодня в аэропорту Кольцово житель Нижнего Тагила простоял на таможенном контроле больше часа. Особенно тщательно досматривали и проверяли документы у пассажиров мужского пола.

«Ждал на таможне час. Всех мужчин разворачивали обратно, кажется, ждали ответа на запрос. На таможне лютые очереди, в основном состоящие из мужчин. Сразу не пропускают, забирают загранпаспорт и посадочный талон. Потом по одному вызывают в кабинет и проводят лично через таможню. Правда, я не видел, чтобы кого-то не пропустили», — рассказал АН «Между строк» тагильчанин.

Кроме того, после объявления частичной мобилизации в России в десятки раз выросли цены на авиабилеты в соседние страны, такие как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и Грузия. Так, в сентябре билеты в Астану в одном направлении стоят от 33,5 тысячи до 48 тысяч рублей. В Ташкент максимальная стоимость авиабилетов на ближайшие дни составляет 190 тысяч рублей. В Баку билеты подорожали до 515 тысяч рублей. Чтобы попасть в Тбилиси в ближайшие два дня, придётся отдать за билет эконом-класса от 490 тысяч рублей. На сайтах по поиску авиабилетов указано, что цены упадут уже в октябре. Улететь из Екатеринбурга в Астану можно будет за 9 тысяч рублей. В Тбилиси — за 14,5 тысячи рублей.

Кроме того, как сообщает NEWS.RU, сегодня на казахстанско-российской границе наблюдаются пробки. На пунктах пропусков ситуация взята под контроль, а службы обеспечивают порядок и безопасность.