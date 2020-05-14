«Все ждут обещанных президентом и губернатором доплат». Сотрудники скорой помощи Нижнего Тагила рассказали о своей работе в период пандемии COVID-19

Водители скорой помощи Нижнего Тагила на условиях анонимности согласились рассказать АН «Между строк» о том, как налажена работа службы в период пандемии коронавирусной инфекции.

«На Вагонке и в центре выделено по паре машин специально для выездов на коронавирус и пневмонию, — говорит водитель Михаил (имя изменено. — Прим. ред.). — Имеется запас противочумных костюмов на станциях, но выдают их только водителю и одному фельдшеру, первому номеру. Второго номера с собой не берут из-за экономии. В таких случаях и одного фельдшера хватает, ведь люди самостоятельно спускаются из квартиры в автомобиль. По прибытии на станцию эти костюмы уничтожаются, а машина обрабатывается».

Если у пациента подтверждается коронавирус, то доставившая его медицинская бригада отправляется на две недели на самоизоляцию. По словам Михаила, случаи заражения коронавирусом сотрудников скорой помощи ему неизвестны.

«Главная причина такого быстрого распространения инфекции происходит из-за безалаберного отношения к проблеме у населения, — считает Михаил. — Вот ещё недавно в Нижнем Тагиле было всего несколько человек с подтверждённым диагнозом, а теперь их уже больше 60. А вообще, наши фельдшеры молодцы. Без преувеличения скажу, что они работают самоотверженно, лишь бы с деньгами их потом не кинули. Но работа есть работа. Водитель инфекционной бригады на адресе обычно не выходит из машины, а фельдшер едет с пациентом сзади. И только после того, как автомобиль обработан, фельдшер может сесть в кабину».

Также сотрудники скорой медицинской помощи отмечают поддержку предпринимателей, которые бесплатно угощают медиков горячими обедами, пиццей и кофе.

«Хочется ещё сказать слова благодарности нашим заведениям общепита, которые, если так можно выразиться, поставили нас на питание, — рассказывает мужчина. — Нам на станцию привозят горячие обеды, кафе “Густов” нас угощает пиццей, у Burger King акция в поддержку медиков. На заправках “Газпрома” в любое время дня и ночи угостят вкусным кофе».

По мнению ещё одного водителя скорой помощи Алексея (имя изменено. — Прим. ред.), в настоящее время самым насущным вопросом для персонала является оплата труда. На днях руководитель службы в Нижнем Тагиле провёл собрание, на котором рассказал, как будут выплачиваться надбавки за работу в новых условиях.

Напомним, 6 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о дополнительных выплатах от 10 до 40 тысяч рублей всем сотрудникам скорой помощи и амбулаторно-поликлинических подразделений. Они получат выплаты вне зависимости от того, контактировали ли они с пациентами, больными COVID-19.