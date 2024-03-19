Все театры Нижнего Тагила вернулись с наградами с конкурса «Браво!» 

В Екатеринбурге подвели итоги Свердловского областного конкурса театральных работ и премии «Браво!». Все театры Нижнего Тагила привезли оттуда награды.

Критики несколько месяцев посещали театры и смотрели постановки. Спектакли оценивались в нескольких номинациях: «Музыкальный театр», «Драматический театр», «Театр кукол», «Театр для детей». Помимо этого, эксперты присуждали специальные дипломы жюри и вручали премии за выдающийся вклад в театральное искусство.

Наш город представляли Нижнетагильский драматический театр, Нижнетагильский театр кукол, Новый молодёжный театр и Маленький театр. Эксперты «Браво!» посмотрели две постановки НДТ — «Безымянная звезда» (12+) и «Чайка» (18+). Театр кукол представил спектакли «Демон» (16+) и «Как поймать тишину» (6+). Артисты Нового Молодёжного театра показали «Шинель» (12+) и «Кирюшу» (16+). Маленький театр — «Мама, я люблю тебя!» (18+) и «Женщины на грани нервного срыва» (18+).

У Нижнетагильского драматического театра оба представленных спектакля получили награды. Екатерина Сысоева победила в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Эксперты оценили её эпатажно-трогательную Машу в холодной комедии «Чайка» по пьесе Антона Чехова. Дмитрий Кибаров получил специальный диплом за роль учителя Мирою в спектакле «Безымянная звезда».

Нижнетагильский театр кукол также получил две награды. «Как поймать тишину» признан лучшим спектаклем, его режиссёр Екатерина Ложкина-Белевич забрала главный приз в номинации «Режиссёр-постановщик в театре кукол». Постановка создана по мотивам книги Евгении Чернышовой «Как поймать тишину и другие истории про Ульку» (6+) командой из Санкт-Петербурга.

Ещё одну статуэтку привёз Новый Молодёжный театр за спектакль «Кирюша» (16+). Труппа получила награду в номинации «Лучший актёрский ансамбль в драматическом театре». Действие постановки происходит в маленьком шахтёрском городке, куда главный герой попадает после отчисления из вуза. Там он должен повзрослеть и попрощаться с родителями.

Маленький театр привёз диплом за лучшую женскую роль в драматическом театре, его получила Анна Каратаева, сыгравшая Элен в спектакле «Мама, я люблю тебя!». Постановка сделана по пьесе Шейлы Дилени «Вкус мёда» (18+) и рассказывает о молодой девушке, которая размышляет о любви, глядя на свою мать-алкоголичку.

В конкурсной программе премии «Браво!» 2023 года участвовали спектакли театров и мастерских Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова, Ирбита, Краснотурьинска. Театральный конкурс — это ежегодное событие, где у театров есть возможность показать свои постановки и быть отмеченными в профессиональной среде. Сегодня в Свердловской области действуют 45 профессиональных театров.