«Все силы брошены на борьбу с COVID». В Нижнем Тагиле пожилые люди с хроническими заболеваниями не могут получить медицинскую помощь 

В регистратуре поликлиники № 3 Нижнего Тагила пожилой женщине с астмой отказали в приёме врача. Сотрудники поликлиники объяснили отказ тем, что пациентам старше 60 лет в период пандемии коронавируса первичная медицинская помощь оказывается на дому, рассказала АН «Между строк» дочь пенсионерки Светлана.

Маме Светланы 72 года, она всю жизнь проработала на НТХЗ «Планта» в Северном посёлке, выработала вредность. В 1978 году женщине поставили диагноз «астма», с тех пор она принимает лекарства и ежегодно проходит курс лечения в поликлинике. Больше месяца назад, сидя дома на самоизоляции, пенсионерка почувствовала ухудшение самочувствия и обратилась к терапевту местной поселковой поликлиники.

«22 октября терапевт выписала маме направление к пульмонологу, почему-то в поликлинику на Липовом тракте. Мы поехали с ней туда вместе 30 октября, когда у меня был выходной на работе. Однако к специалисту мы так и не попали, в регистратуре нам сказали, что людей старше 65 лет поликлиника не принимает. У человека серьёзное хроническое заболевание, у него есть на руках направление, он приехал с другого конца города, но получил от ворот поворот. Я всё понимаю, в городе эпидемия коронавируса, но что теперь, пожилых людей не нужно лечить от других болячек? Сразу идти выбирать место на кладбище?» — возмущается Светлана.

На запрос АН «Между строк» из городской поликлиники № 3 пришёл официальный ответ, подписанный главным врачом Ларисой Запольской. В нём руководитель медучреждения отмечает, что «в целях борьбы с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области оказание первичной медико-санитарной помощи лицам старше 60 лет преимущественно организовано на дому, в том числе и пациентам с хроническими заболеваниями». Также Запольская добавила, что пациентку с Северного не приняли ещё и по причине того, что она прикреплена к другой поликлинике.

«Первичная медико-санитарная помощь жителям посёлка Северный оказывается медицинскими работниками структурного подразделения ГБУЗ СО “Городская больница № 1 города Нижний Тагил”. Жительница города, обратившаяся к вам, прикреплена к филиалу учреждения в посёлке Северный. Таким образом, терапевт посёлка должен был направить женщину к пульмонологу поликлиники на Вагонке. Врач-терапевт посёлка Северный, выписывая направление на консультацию к врачу ГАУЗ СО “ГП № 3 города Нижний Тагил”, должен был согласовать с нашим врачом возможность и сроки проведения консультации, что сделано не было», — говорится в ответе поликлиники (имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.).

Однако в пресс-службе ЦГБ № 1 АН «Между строк» заявили, что документа, регламентирующего согласование приёма пациентов, не существует. Пенсионерка с астмой была направлена в поликлинику на Липовый тракт по причине того, что в поликлинике № 1 на данный момент нет врача-пульмонолога.

«В любом случае женщину должны были принять в поликлинике № 3, поскольку у неё на руках был официальный документ — направление от врача. Действительно, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции пациентам старше 60 лет медицинская помощь оказывается на дому, но это не относится к пациентам с хроническими заболеваниями, которым показаны дополнительные обследования», — говорят в ЦГБ № 1.

«В нашем учреждении работает единственный пульмонолог, она старше 70 лет и, согласно приказу Министерства здравоохранения, находится на больничном с весны этого года. Мы своих пациентов не можем принимать по этому направлению, что уж говорить о пациентах со стороны. Сейчас все силы медицинских учреждений брошены на борьбу с коронавирусом. Пациентке можно посоветовать обратиться в другую поликлинику или ждать, когда ситуация улучшится», — добавили в городской поликлинике № 3.

Вместе с тем, по словам тагильчанки Светланы, она позвонила в пять частных клиник Нижнего Тагила и ни в одной нет приёма врача-пульмонолога. И неизвестно, как долго её маме и другим пожилым тагильчанам придётся ждать улучшения ситуации с коронавирусом.