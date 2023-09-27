Все семь кандидатов на пост главы Нижнего Тагила прошли первый этап конкурсного отбора. Об этом сегодня, 27 сентября, рассказали журналистам председатель конкурсной комиссии Евгений Каюмов и его заместитель Вадим Раудштейн. Комиссия ознакомилась с документами всех претендентов. Также были определены консультанты, которые не имеют права голосовать, но помогут проверять квалификацию кандидатов.

«Кандидаты, конечно, все разные, но сегодня мы оценивали только их документы, которые было положено сдать. Все их предоставили. По ряду документов были вопросы, но все документы соответствуют критериям утверждённого регламента. Единогласно все восемь членов комиссии допустили до второго этапа всех семерых кандидатов», — рассказал председатель конкурсной комиссии Евгений Каюмов.

Среди требований, которые предъявляются к кандидатам на должность главы Нижнего Тагила, — наличие высшего образования, профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципального управления, а также государственного, муниципального контроля, экономики, финансов или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы.

Второй этап конкурсного отбора пройдёт 4 октября. Там кандидатам зададут вопросы, которые позволят проверить их квалификационные навыки. Это могут быть вопросы, связанные с законодательством, уточнения по предвыборной программе, представленной кандидатом. Оценивать будут также коммуникабельность человека. С ним могут обсудить существующие в муниципалитете недостатки. По мнению комиссии, будущий мэр должен видеть свои пути решения проблем. Презентацию предвыборной программы каждому кандидату необходимо будет уложить в 10 минут. Это будет открытый этап, выступление каждого претендента планируют показать по видеотрансляции в социальных сетях.

Затем кандидатов ждёт ещё одно собеседование, но уже в закрытом режиме, так как там могут задать вопросы, связанные с персональными данными. На то, чтобы ознакомиться с результатами конкурсной комиссии, у депутатов будет не более 14 дней. Следующим и завершающим этапом станет решение депутатов городской думы.

В конкурсную комиссию входит половина членов от Нижнетагильской городской думы, в их числе её председатель Вадим Раудштейн, депутаты Денис Корякин, Дмитрий Скоропупов и председатель совета ветеранов Нина Титова. Другая половина комиссии была назначена по предложению губернатора — это первый заместитель руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, управляющий администрацией Горнозаводского управленческого округа Евгений Каюмов, советник руководителя аппарата губернатора Елена Омарова и замдиректора департамента по местному самоуправлению Наталья Соколова.

Отметим, что к конкурсу не мог быть допущен недееспособный человек, а также человек, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство. Если у гражданина есть вклады в иностранных банках, то кандидатом в мэры он тоже стать не сможет. Ещё одним препятствием является судимость за особо тяжкие преступления и административная ответственность за экстремистские нарушения.

На должность главы Нижнего Тагила были зарегистрированы следующие кандидаты: генеральный директор ООО «Инвестжилстрой» Никита Ванаев из Новоуральска, действующий градоначальник Владислав Пинаев, директор местной автомойки Фёдор Трачук, начальник отдела городского хозяйства ЗАТО Свободный Андрей Мельников, председатель профсоюза Нижнетагильского завода металлических конструкций Ольга Кияткина, атаман хутора «Нижнетагильский» Сергей Мошин и инженер по природоохранной деятельности НТ МУП «Тагилэнерго» Эльвира Калугина. Голосование депутатов состоится 12 октября.

Напомним, что стать мэром города мог любой гражданин старше 21 года. В прошлых выборах участвовали пять человек. После реформы 2018 года прямые выборы мэра были отменены и кандидатуру главы города стали утверждать депутаты местной думы.