Все пути ведут в айти: как получить востребованную профессию, не выезжая из Нижнего Тагила?

По данным проведенного Фондом развития интернет-инициатив исследования, в ближайшие 10 лет российская экономика будет нуждаться в двух миллионах IT-специалистов. Это не только разработчики программного обеспечения, но и менеджеры продуктов, аналитики, дизайнеры. О поддержке IT-сектора сегодня много говорится на уровне государства, айтишники даже могут получить отсрочку от армии. Но где учат на IT-специалистов и как правильно выбрать учебное заведение? Что важнее — теория или практика? Об этом мы поговорили с руководителем учебного процесса компьютерной академии TOP Валерией Поживельковской.

— В чём преимущество вашей академии по сравнению с другими?

— Наше преимущество в формате обучения: дети и взрослые обучаются очно. Это большой плюс для студента за счёт социализации и общения с людьми в данной сфере. Также наша программа намного сильнее и обширнее, охватывает больше нюансов. Она была разработана совместно с работодателями, по их требованиям и стандартам.

— А ваши преподаватели являются практикующими специалистами?

— Все наши преподаватели — реальные практики. У нас очень серьёзный отбор специалистов. Потенциальные преподаватели проходят многоступенчатые проверки. Первое собеседование направлено на проверку наличия у кандидата преподавательских способностей, после идёт техническое собеседование по каждой дисциплине, которую он собирается вести. Иногда кандидаты проходят порядка 10 технических собеседований, а после — два этапа внутренних подготовок.

— Какой уровень получают ваши студенты после прохождения обучения?

— Уровень студента зависит от его личной мотивации. Мы предоставляем много дополнительной информации, способной помочь в профессиональном развитии.

Наша программа направлена на практику, на теорию нацеленности нет. После изучения каждой дисциплины студент сдаёт проект, а в конце обучения создаёт настоящий проект для реального бизнеса. Во время обучения некоторые сами находят себе клиентов. Если необходимо, мы помогаем студенту, предоставляем реальных заказчиков в компаниях-партнёрах. Таким образом, в конце обучения у студента будет полноценное портфолио с достойным количеством проектов. Кроме того, по окончании обучения всем выдаются дипломы международного образца, которые котируются как в России, так и за рубежом.

— Возраст имеет значение? Например, можно ли переучиться на IT-специалиста, когда тебе больше, скажем, 35 лет?

— У нас есть возрастные студенты, те, кому около 50. Точно могу сказать, что возрастных преград для переквалификации и для трудоустройства в IT-сфере не существует, главное — это желание студента.

— Какой вы бы дали совет тем, кто ещё сомневается и думает, что постигать новую профессию сложно?

— Сложно быстро и качественно обучиться без учителя. Мы же оказываем постоянную поддержку нашим студентам, помогаем разобраться в непонятных моментах. Также у нас проходят личные консультации. Так что мой совет — не бойтесь шагнуть в мир компьютерных технологий, это того стоит.

15 августа компьютерная академия TOP приглашает тагильчан в возрасте от 15 до 55 лет на открытую презентацию «Старт в IT» для всех, кто хочет быстрый старт в IT с нуля. Мероприятие состоится в академии ТОР по адресу: Ломоносова, 2а, 6 этаж, офис 605.

Количество мест ограничено! Вход строго по регистрации. Зарегистрироваться можно по телефону +7 (3435) 96-38-35 или на сайте академии.

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