Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Лукашенко, потребовали аннулировать итоги выборов

Кандидат в президенты Беларуси Сергей Черечень сообщил РИА Новости о том, что подал жалобу в Центризбирком с требованием признать итоги выборов недействительными.

Таким образом, все четверо оппозиционных кандидатов в президенты потребовали аннулировать итоги выборов. Ранее жалобы подали кандидаты Андрей Дмитриев и Анна Каннопацкая.

Первой жалобу в ЦИК подала Светлана Тихановская, её штаб потребовал пересчёта голосов. В случае, если это невозможно, результаты по отдельным участкам должны быть признаны недействительными.

Напомним, выборы президента Беларуси прошли 9 августа, в них участвовали пять кандидатов, включая действующего президента страны Александра Лукашенко. По официальным данным ЦИК, он победил, набрав больше 80% голосов. Итоги выборов вызвали массовые акции протеста по всей стране. Демонстранты обвиняют власти в фальсификации результатов.