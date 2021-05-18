«Все до невозможности истощены». В Нижнем Тагиле нашли квартиру с 30 кошками

Волонтёры обнаружили в однокомнатной квартире пожилой тагильчанки порядка 30 кошек. Они выяснили, что 80-летняя хозяйка несколько лет назад принесла домой с улицы несколько котят. Потом они расплодились и начали мешать соседям: кошки громко мяукали, появился неприятный запах, в подъезде стало много насекомых.

«Недавно узнали от неё, что соседи ругаются с ней из-за кошек. Якобы они громко кричат, пока её нет дома, и надо их куда-то пристроить. Мы стали настаивать, что кошек нужно сфотографировать и выставить на пристрой. Но в квартиру она нас всякими отговорками не хотела пускать. Ей стыдно было показывать, в каких условиях она проживает. Но всё-таки уговорами нам удалось попасть в её жилище и увидеть всё своими глазами», — рассказала знакомая пенсионерки Наталья Смирнова.

В квартире, помимо голодных кошек, всё было завалено мусором, говорят волонтёры. В помещении повсюду летали мухи и стоял ужасный запах.

Сейчас с согласия пожилой хозяйки квартиры волонтёры хотят кастрировать всех четвероногих и пристроить их в новый дом через соцсети. Информация об этом появилась в группе помощи бездомным животным «СПАСИ ЖИЗНЬ».

«Соседи страдают. И в этой мусорке выживают штук 30 кошек и малюсеньких котят. Все до невозможности истощены. Женщина готова, чтобы всех животных забрали. Кормить ей их нечем», — делится Наталья.

Также помощники расчищают квартиру пенсионерки от мусора. Если вы хотите взять себе кошку или помочь в уборке квартиры, сообщите об этом волонтёру Наталье во «ВКонтакте».