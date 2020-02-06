Врио губернатора Пермского края стал Дмитрий Махонин

Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, который ранее занимал должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Как сообщается на сайте Кремля, 6 февраля президент провёл встречу с новым руководителем региона.

Дмитрию Махонину 37 лет, он родился в посёлке Рябинино Чердынского района Пермской области. После окончания вуза в 2009 году стал руководителем УФАС по Пермскому краю. В январе 2013 года был назначен на должность начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Напомним, экс-главу Пермского края Максима Решетникова в январе назначили на пост министра экономического развития.