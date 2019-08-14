Врио главы Санкт-Петербурга во время дебатов назвал себя беспартийным. Его биографию удалили с сайта «Единой России» спустя сутки

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга и временно исполняющий обязанности главы города Александр Беглов накануне во время дебатов заявил, что «не принадлежит ни к одной партии», после этого с сайта «Единой России» удалили его биографию, пишет «Новая газета».

При попытке зайти на страницу с биографией Беглова выдаётся сообщение об ошибке, однако в кэше Google сохранилась её копия. Там говорилось, что Беглов входит в высший совет «Единой России» и является бывшим руководителем петербургского отделения партии.

Во время дебатов с соперниками на выборах губернатора Петербурга Беглов назвал себя «единственным хозяйственником среди политиков».

«Единственный, не принадлежащий ни к одной политической партии. У меня одна партия — наши горожане. Я работаю, чтобы сделать город лучше», — сказал он.

Ранее «Единая Россия» заявляла о планах поддержать Беглова на выборах, он участвует в них как самовыдвиженец. Его соперниками выступают кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова, Михаил Амосов от «Гражданской платформы» и Владимир Бортко от КПРФ.