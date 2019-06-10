Врио главы Курганской области предложил объединить её с Тюменской

Исполняющий обязанности губернатора Курганской области Вадим Шумков предложил объединить регион с Тюменской областью, со ссылкой на источник, близкий к руководству региона, и собеседника, близкого к Кремлю, пишет РБК.

По их данным, Шумков обратился с инициативой в Кремль. В администрации президента ещё не дали ответа по этому вопросу, отметили оба источника.

Шумков объясняет необходимость объединить регионы экономической отсталостью и бедностью Курганской области, подчеркнул один из источников. Губернатор считает, что объединение может дать толчок для развития региона, где сейчас отсутствуют точки роста.

Жители Курганской области, скорее всего, одобрят эту инициативу, поскольку многие ездят на заработки в Тюмень, сказал близкий к Шумкову собеседник. При этом источник в Кремле называет инициативу частью пиара — в сентябре в Курганской области состоятся выборы губернатора. Источник отметил, что даже в случае принятия решения об объединении регионов это не сделают в ближайшее время.

Шумкова назначили врио губернатора в октябре 2018 года, после того как прошлый глава региона Алексей Кокорин ушёл в отставку.