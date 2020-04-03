Врио главы Камчатки назначен председатель правительства Якутии

Президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатского края, врио главы Камчатки по указу главы государства назначен Владимир Солодов, занимающий сейчас пост председателя правительства Республики Саха (Якутия), сообщается на сайте Кремля.

О том, что Владимир Илюхин подал в отставку по собственному желанию, стало известно накануне. Илюхин пояснил, что причиной отставки стал его переход на новую должность, о каком именно новом месте работы идёт речь, Илюхин не уточнил. Он занимал свой пост с 2011 года — это самый долгий срок пребывания на должности губернатора Камчатского края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Владимир Солодов родился 26 июля 1982 года в Москве, окончил факультет государственного управления Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. В 2002 году учился в Институте политических наук в Париже. В 2015 году Владимир Солодов был назначен заместителем полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, он курировал вопросы социальной и экономической политики. 1 августа 2017 года он занял пост председателя совета директоров Фонда развития Дальнего Востока (учредитель — Внешэкономбанк). 26 июня 2018 года врио главы Якутии Айсен Николаев назначил Владимира Солодова исполняющим обязанности председателя правительства Республики Саха (Якутия), с 18 октября 2018 года Солодов стал председателем правительства Республики Саха (Якутия).